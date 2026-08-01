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Мелодии любви. При свечах в оранжерее
Киноафиша Мелодии любви. При свечах в оранжерее

Мелодии любви. При свечах в оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Романтический концерт в Оранжерее Таврического сада

Приглашаем вас на уникальный концерт в Оранжерею Таврического сада! Под сенью тропических вечнозелёных деревьев и цветущих растений прозвучат завораживающие мелодии о любви. Ансамбль Петро Арт исполнит лучшие саундтреки из знаменитых кинофильмов, которые подойдут для телесных и душевных переживаний.

Концерт порадует слушателей инструментальными версиями безупречно исполненных музыкальных произведений. Ожидайте симфоническое звучание, в котором прослушаете классику: скрипки, альт, виолончель и контрабас создат неподражаемую атмосферу.

Программа и исполнители

В программе:

  • Музыка к отечественным и зарубежным кинофильмам.

Исполнители:

  • Ансамбль Петро Арт (скрипки, альт, виолончель и контрабас).

Важная информация для зрителей

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендуется для всех категорий зрителей старше шести лет.

Обратите внимание: в связи с нестабильной работой мобильного интернета, пожалуйста, сохраняйте билеты в смартфоне файлом или скриншотом. Или распечатывайте их заранее. Благодарим за понимание!

Купить билет на концерт Мелодии любви. При свечах в оранжерее

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
19:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
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