Антон Борисов. Стендап-концерт

О концерте/спектакле

Стендап-концерт Антона Борисова в Stage Standup Club

Приглашаем вас на захватывающий стендап-концерт Антона Борисова в Stage Standup Club! Этот уникальный комик из Санкт-Петербурга давно завоевал сердца зрителей и стал одним из основателей стендап-жанра в России.

О комике

Антон Борисов - опытнейший стендап-комик, известный своим неповторимым стилем. Его выступления наполнены умной взрослой комедией, интересными мыслями и, конечно же, отличной импровизацией. Каждый его выход на сцену превращается в уникальное событие, где зрители могут не только посмеяться, но и задуматься о важных аспектах жизни.

Что ждет зрителей?

На концерте Антона Борисова вы сможете услышать новые и уже полюбившиеся всем шутки, а также стать частью живого диалога с комиком. Его способность быстро импровизировать делает каждое выступление неповторимым и захватывающим.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного вечера. Ждем вас в Stage Standup Club!

Санкт-Петербург, 28 сентября
Stage Standup Club Санкт-Петербург, Восстания, 24/27, пространство «Флигель»
21:00 от 1000 ₽

