Ленинградский Патефон
О концерте/спектакле

«Ленинградский Патефон»: Джаз в исполнении лучших исполнителей

Приглашаем вас насладиться уникальной программой в «Ленинградском Патефоне Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге». Этот вечер принесет вам лучшие советские шлягеры и музыку из кино, интерпретированную талантливыми джазовыми музыкантами из Москвы и Петербурга.

Солисты вечера

В программе выступят яркие солисты: Анастасия Лютова и Сергей Архипов. Каждый из них обладает неповторимым стилем и харизмой, позволяя вам заново открыть известные мелодии.

Эксклюзивный репертуар

Вы услышите известные советские композиции, которые любимы многими поколениями, а также популярные музыкальные темы из кинофильмов. Эти мелодии, исполненные в джазовом ключе, подарят вам незабываемые эмоции и атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не пропустите возможность посетить это увлекательное событие и насладиться джазом, который соединяет поколения!

Расписание

Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
