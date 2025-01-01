«Ленинградский Патефон»: Джаз в исполнении лучших исполнителей

Приглашаем вас насладиться уникальной программой в «Ленинградском Патефоне Джаз-клуба Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге». Этот вечер принесет вам лучшие советские шлягеры и музыку из кино, интерпретированную талантливыми джазовыми музыкантами из Москвы и Петербурга.

Солисты вечера

В программе выступят яркие солисты: Анастасия Лютова и Сергей Архипов. Каждый из них обладает неповторимым стилем и харизмой, позволяя вам заново открыть известные мелодии.

Эксклюзивный репертуар

Вы услышите известные советские композиции, которые любимы многими поколениями, а также популярные музыкальные темы из кинофильмов. Эти мелодии, исполненные в джазовом ключе, подарят вам незабываемые эмоции и атмосферу настоящего музыкального праздника.

Не пропустите возможность посетить это увлекательное событие и насладиться джазом, который соединяет поколения!