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Соглядатай
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Спектакль Соглядатай

Постановка
Город 16+
Продолжительность 2 часа 5 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия Мориса Панича «Соглядатай» в театре Город

Не самый успешный банковский служащий приезжает похоронить свою тетушку и получить наследство, но старушка оказывается чересчур живучей. Эта интригующая завязка становится основой для увлекательной истории, в которой зрители не только становятся соглядатаями чужой жизни, но и могут поучаствовать в действии.

Гротеск и черный юмор

Канадские критики называют Мориса Панича автором «черных комедий, балансирующих на грани между надеждой и отчаянием». Его пьеса 1995 года «Соглядатай» представляет собой почти монодраму, в центре которой — странное существо: немолодой, но гиперактивный банковский служащий Кэмп. Он приезжает в дом своей умирающей тетушки, чтобы наблюдать за ее угасанием.

Монологи и словесная игра

Затяжные монологи Кэмпа, обращенные к почти всегда молчащей старушке Грейс, наполнены остроумием и изысканной патологичностью. Это не просто диалог — это философское смешение прагматики и наивности, торжество черного юмора и игра слов, которая заставляет зрителей задуматься о том, как жизнь обманывает наши ожидания.

Что стоит знать

«Соглядатай» — это не только комедия, но и глубокая психологическая драма, исследующая темы жизни и смерти, надежды и разочарования. Спектакль обещает быть насыщенным эмоциями и неожиданными поворотами, что делает его обязательным к просмотру для всех любителей театра.

Режиссер
Ольга Рябова
В ролях
Борис Трейбич
Татьяна Быкова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 16 августа
Город Самара, просп. Ленина, 14а
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