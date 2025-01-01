Меню
Марьино поле
Киноафиша Марьино поле

Спектакль Марьино поле

Постановка
Город 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Три судьбы, одна дружба в спектакле-триптихе «Марьино поле»

Спектакль «Марьино поле» представляет зрителям триптих, в котором раскрываются судьбы трех героинь. Несмотря на их разногласия, они неизменно поддерживают друг друга на протяжении всей своей непростой жизни. Это история о дружбе, верности, любви, вере и надежде — надежде на чудо!

Трансформации на сцене

Одним из интересных аспектов спектакля являются превращения и трансформации декораций, которые становятся неотъемлемой частью повествования. Эти визуальные смены создают живую картину жизни героинь, отражая их путь вместе с родиной.

Почему стоит посетить спектакль?

Зрители смогут не только насладиться яркими образами и глубокими эмоциями, но и задуматься о важности человеческих связей в трудные времена. Спектакль обещает стать не только зрелищем, но и поводом для размышлений о силе духа и единстве.

Режиссер
Константин Грачков
В ролях
Татьяна Быкова
Ольга Сергеева
Валерия Калинина

Фотографии

Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле Марьино поле
