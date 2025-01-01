Меню
О, Русь моя!.. Александр Блок
Билеты от 600₽
Киноафиша О, Русь моя!.. Александр Блок

Спектакль О, Русь моя!.. Александр Блок

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Эмоции поэзии: спектакль о жизни Александра Блока в квартире на Тверской

Спектакль театра «Академия слова» приглашает зрителей в удивительный мир творчества одного из ярчайших представителей русской литературы Серебряного века — Александра Блока. В его поэзии пересекаются мистическое и обыденное, а звуковая гармония стихов словно уносит в сон, который периодически нарушается пронзительными интонациями цыганских песен.

Творческий путь Блока

Александр Блок жил на рубеже двух миров и стал последним великим поэтом старой, дооктябрьской России. Его поэма «Двенадцать» занимает особое место в русской литературе и давно стала предметом дискуссий и споров, которые продолжаются до сих пор. В этом произведении поэт задает вечные вопросы о жизни и смерти, любви и жестокости, о вере и безысходности, отражая эпохальные перемены времени.

Поэтический диалог

Спектакль пронизан энергией поэтического слова Блока. На сцене зрители станут свидетелями живого разговора о человеческих чувствах и переживаниях. Не только тексты стихотворений, но и авторские песни на их основе создают особую атмосферу, погружая публику в мир чувств и размышлений поэта.

Не упустите возможность прикоснуться к творчеству Александра Блока и ощутить весь диапазон его поэзии в спектакле театра «Академия слова». Это — встреча с великим искусством, которое вечно будет волновать умы зрителей.

Режиссер
Сергей Михайловский
В ролях
Иван Щеглов

Ноябрь
30 ноября воскресенье
17:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 600 ₽

