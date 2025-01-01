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По ком звонит колокол
Билеты от 750₽
Киноафиша По ком звонит колокол

Спектакль По ком звонит колокол

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Спектакль «По ком звонит колокол» Эрнеста Хемингуэя. Трагедия и мужество на сцене Театра у Никитских ворот

«По ком звонит колокол» — это не просто спектакль, а глубокая интерпретация знаменитого романа Эрнеста Хемингуэя, впервые опубликованного в 1940 году. Этот роман стал одним из лучших произведений XX века и принес автору Нобелевскую премию.

Темы войны и любви

Хемингуэй в своем произведении показал войну такой, какая она есть: грязной, кровавой и бесчеловечной. Но наряду с ужасами войны, книга затрагивает и темы любви, мужества, самопожертвования и нравственного выбора. Каждая человеческая жизнь представляется как часть единого целого, и живые, и мёртвые в этом контексте оказываются в поэтическом единении.

Значение знаменитой фразы

Центральная фраза романа — «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе» — по мнению режиссера-постановщика спектакля Марка Розовского, является призывом к действию. Она побуждает зрителей выйти на баррикаду и пожертвовать своей жизнью ради великих демократических идей, особенно в борьбе с фашизмом.

Интересные факты о спектакле

Спектакль обещает не только захватывающую историю, но и визуально впечатляющую постановку, где каждый элемент будет служить для усиления эмоционального воздействия на зрителя. Также стоит отметить, что художественное оформление включает в себя элементы, отражающие атмосферу времени, в котором разворачиваются события романа.

Не упустите возможность погрузиться в мир Хемингуэя и пережить вместе с героями все испытания и драмы, которые принесла война. Спектакль «По ком звонит колокол» — это шанс задуматься о важнейших вопросах жизни и человечности.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
6 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
25 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

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