Встреча с поэтом в спектакле «Маяковский. Прогулка»

Спектакль «Маяковский. Прогулка» — это не просто чтение стихов. Это возможность «познакомиться» с Владимиром Маяковским в более глубоком контексте. Актер и режиссер Александр Пацевич в своей дебютной работе создает атмосферу, где зритель сможет пройтись по «бурным рекам» биографии великого поэта, словно он старый приятель.

На сцене представлено уникальное видение Маяковского, которое разрушает общепринятые стереотипы о его личности. За чуть больше чем час актеры предоставят зрителям шанс понять, кто такой Маяковский на самом деле, и что стояло за его творчеством.

Этот спектакль привлечет внимание всех, кто интересуется поэзией и хочет глубже узнать о жизни и характере одного из самых ярких поэтов XX века. Приходите в Театр «Сфера» и откройте для себя нового Маяковского — через призму его жизни и творчества.