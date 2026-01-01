Оповещения от Киноафиши
Маяковский. Прогулка
Билеты от 2500₽
Киноафиша Маяковский. Прогулка

Спектакль Маяковский. Прогулка

Постановка
Сфера 16+
Возраст 16+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Встреча с поэтом в спектакле «Маяковский. Прогулка»

Спектакль «Маяковский. Прогулка» — это не просто чтение стихов. Это возможность «познакомиться» с Владимиром Маяковским в более глубоком контексте. Актер и режиссер Александр Пацевич в своей дебютной работе создает атмосферу, где зритель сможет пройтись по «бурным рекам» биографии великого поэта, словно он старый приятель.

На сцене представлено уникальное видение Маяковского, которое разрушает общепринятые стереотипы о его личности. За чуть больше чем час актеры предоставят зрителям шанс понять, кто такой Маяковский на самом деле, и что стояло за его творчеством.

Этот спектакль привлечет внимание всех, кто интересуется поэзией и хочет глубже узнать о жизни и характере одного из самых ярких поэтов XX века. Приходите в Театр «Сфера» и откройте для себя нового Маяковского — через призму его жизни и творчества.

Купить билет на спектакль Маяковский. Прогулка

Март
Апрель
18 марта среда
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽
14 апреля вторник
20:00
Сфера Москва, Каретный Ряд, 3, сад «Эрмитаж»
от 2500 ₽

Фотографии

Фотографии

