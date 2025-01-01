Спектакль Ученая семейка и роботы

Приглашаем юных исследователей и их родителей на интерактивное представление, где наука предстает настоящим чудом! История начинается с дедушки Ивана Степановича — увлеченного ученого и изобретателя, который создал робота по имени Сократ Михайлович.
Главные персонажи
Что увидят зрители
Польза для детей
Шоу пробуждает у детей интерес к науке, развивает любознательность и вдохновляет на повторение опытов дома. Показано, что научные открытия могут стать совместным семейным занятием, укрепляя связи и поощряя творческое мышление.
Возрастные рекомендации
Рекомендуется для детей от 4 лет и их родителей.
Почему стоит посетить
Это не только захватывающее зрелище, но и увлекательное образовательное мероприятие, которое напомнит о важности семейных ценностей и интереса к окружающему миру.