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Ученая семейка и роботы
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Спектакль Ученая семейка и роботы

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

В гостях у Ученой семейки

Приглашаем юных исследователей и их родителей на интерактивное представление, где наука предстает настоящим чудом! История начинается с дедушки Ивана Степановича — увлеченного ученого и изобретателя, который создал робота по имени Сократ Михайлович.

Главные персонажи

  • Дедушка Иван Степанович — неугомонный ученый, с юношеским задором создающий инновации.
  • Внук Миша — его верный помощник и критик, любознательный и смекалистый.
  • Внучка Лиза — начинающий блогер, любимая всеми участниками шоу.
  • Бабушка Мария Ивановна — поддерживает дедушкины эксперименты и вносит уют в творческую атмосферу.

Что увидят зрители

  • Демонстрация роботов: знакомство с творением дедушки — роботом Сократом Михайловичем.
  • Захватывающие опыты: серия ярких и занимательных научных экспериментов.
  • Участие зрителей: интерактивные моменты, где можно предложить свою версию эксперимента.
  • Занимательные истории и юмор: всё проходит весело и с теплотой.

Польза для детей

Шоу пробуждает у детей интерес к науке, развивает любознательность и вдохновляет на повторение опытов дома. Показано, что научные открытия могут стать совместным семейным занятием, укрепляя связи и поощряя творческое мышление.

Возрастные рекомендации

Рекомендуется для детей от 4 лет и их родителей.

Почему стоит посетить

Это не только захватывающее зрелище, но и увлекательное образовательное мероприятие, которое напомнит о важности семейных ценностей и интереса к окружающему миру.

 

В ролях
Сергей Лактюнькин
Елена Липская
Яна Волкова
Ивонна Пан
Павел Михайлов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
26 июля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
3 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽ 14:00 от 1500 ₽
4 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
5 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
14 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
15 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
16 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
21 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
26 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
29 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:00 от 1500 ₽
30 августа
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:00 от 1500 ₽ 13:00 от 1500 ₽
6 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
20 сентября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
4 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 12:40 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
18 октября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
1 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
15 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
29 ноября
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:10 от 5000 ₽ 14:10 от 5000 ₽
20 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
21 декабря
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
17 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
18 января
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
14 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
15 февраля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
14 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
11:05 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
15 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 11:05 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 12:35 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽ 14:05 от 5000 ₽
29 марта
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
12 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
26 апреля
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽
10 мая
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
10:45 от 5000 ₽ 12:15 от 5000 ₽ 13:45 от 5000 ₽

Фотографии

Ученая семейка и роботы Ученая семейка и роботы

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