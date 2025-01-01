Спектакль Ученая семейка и роботы

В гостях у Ученой семейки

Приглашаем юных исследователей и их родителей на интерактивное представление, где наука предстает настоящим чудом! История начинается с дедушки Ивана Степановича — увлеченного ученого и изобретателя, который создал робота по имени Сократ Михайлович.

Главные персонажи

Дедушка Иван Степанович — неугомонный ученый, с юношеским задором создающий инновации.

— неугомонный ученый, с юношеским задором создающий инновации. Внук Миша — его верный помощник и критик, любознательный и смекалистый.

— его верный помощник и критик, любознательный и смекалистый. Внучка Лиза — начинающий блогер, любимая всеми участниками шоу.

— начинающий блогер, любимая всеми участниками шоу. Бабушка Мария Ивановна — поддерживает дедушкины эксперименты и вносит уют в творческую атмосферу.

Что увидят зрители

Демонстрация роботов : знакомство с творением дедушки — роботом Сократом Михайловичем.

: знакомство с творением дедушки — роботом Сократом Михайловичем. Захватывающие опыты : серия ярких и занимательных научных экспериментов.

: серия ярких и занимательных научных экспериментов. Участие зрителей : интерактивные моменты, где можно предложить свою версию эксперимента.

: интерактивные моменты, где можно предложить свою версию эксперимента. Занимательные истории и юмор: всё проходит весело и с теплотой.

Польза для детей

Шоу пробуждает у детей интерес к науке, развивает любознательность и вдохновляет на повторение опытов дома. Показано, что научные открытия могут стать совместным семейным занятием, укрепляя связи и поощряя творческое мышление.

Возрастные рекомендации

Рекомендуется для детей от 4 лет и их родителей.

Почему стоит посетить

Это не только захватывающее зрелище, но и увлекательное образовательное мероприятие, которое напомнит о важности семейных ценностей и интереса к окружающему миру.