Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Есенин
Киноафиша Есенин

Спектакль Есенин

Постановка
Музыкальный театр 16+
Возраст 16+

О спектакле

Премьера мюзикла «Есенин» в Новосибирском музыкальном театре

В декабрьской афише Новосибирского музыкального театра появится мюзикл «Есенин». Это постановка, созданная композитором Евгением Заготом, приурочена к 130-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Есенина.

Музыка, которая зазвучит в мюзикле

Музыка Евгения Загота станет одним из главных действующих лиц спектакля. Лирические дуэты, философские арии, масштабные хоровые сцены и яркие жанровые зарисовки подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления. Загот является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» и трехкратным обладателем премии «Музыкальное сердце театра». Стихи для мюзикла написал Михаил Загот, отец композитора, а либретто создала Анастасия Букреева.

Музыка композитора разноплановая и разножанровая, отражает дух времени, в котором жил и творил Есенин. Этот мюзикл станет уже второй встречей театра с творчеством Загота, после успешной постановки «Волшебника Изумрудного города» в прошлом году. Интересно, что первая версия мюзикла «Есенин» была поставлена в 2024 году в Ростовском музыкальном театре.

Жизнь и эпоха поэта

Постановка Новосибирского музыкального театра предлагает зрителям взглянуть не только на творчество Сергея Есенина, но и на эпоху, в которой он жил. История поэта рассказана глазами Галине Бениславской — его дружбы и секрета. Это женщина, которая любила Есенина беззаветно и всепрощающе, но не смогла смириться с его смертью и разделила с ним участь.

Многогранная и противоречивая личность Есенина задает тон быстро сменяющимся сценам, которые мелькают как кадры кинопленки. Впечатления, события, встречи и люди смешиваются, создавая дерзкий, динамичный и в то же время глубокий мюзикл, который заставляет задуматься о сущности человеческой жизни и искушениях.

Купить билет на спектакль Есенин

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
Февраль
19 декабря пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽
16 января пятница
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽
17 января суббота
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽
7 февраля суббота
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 550 ₽

В ближайшие дни

Алиса в Стране чудес
6+
Мюзикл
Алиса в Стране чудес
24 декабря в 12:00 Музыкальный театр
Билеты
Кошкин дом
0+
Детский Музыка
Кошкин дом
28 февраля в 12:00 Музыкальный театр
от 400 ₽
Продавец дождя
12+
Драма
Продавец дождя
7 января в 18:30 Красный факел
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше