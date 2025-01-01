Спектакль Есенин

Премьера мюзикла «Есенин» в Новосибирском музыкальном театре

В декабрьской афише Новосибирского музыкального театра появится мюзикл «Есенин». Это постановка, созданная композитором Евгением Заготом, приурочена к 130-летию со дня рождения знаменитого поэта Сергея Есенина.

Музыка, которая зазвучит в мюзикле

Музыка Евгения Загота станет одним из главных действующих лиц спектакля. Лирические дуэты, философские арии, масштабные хоровые сцены и яркие жанровые зарисовки подарят зрителям незабываемые музыкальные впечатления. Загот является лауреатом национальной театральной премии «Золотая маска» и трехкратным обладателем премии «Музыкальное сердце театра». Стихи для мюзикла написал Михаил Загот, отец композитора, а либретто создала Анастасия Букреева.

Музыка композитора разноплановая и разножанровая, отражает дух времени, в котором жил и творил Есенин. Этот мюзикл станет уже второй встречей театра с творчеством Загота, после успешной постановки «Волшебника Изумрудного города» в прошлом году. Интересно, что первая версия мюзикла «Есенин» была поставлена в 2024 году в Ростовском музыкальном театре.

Жизнь и эпоха поэта

Постановка Новосибирского музыкального театра предлагает зрителям взглянуть не только на творчество Сергея Есенина, но и на эпоху, в которой он жил. История поэта рассказана глазами Галине Бениславской — его дружбы и секрета. Это женщина, которая любила Есенина беззаветно и всепрощающе, но не смогла смириться с его смертью и разделила с ним участь.

Многогранная и противоречивая личность Есенина задает тон быстро сменяющимся сценам, которые мелькают как кадры кинопленки. Впечатления, события, встречи и люди смешиваются, создавая дерзкий, динамичный и в то же время глубокий мюзикл, который заставляет задуматься о сущности человеческой жизни и искушениях.