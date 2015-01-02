Спектакль Щелкунчик

«Щелкунчик»: волшебство Чайковского на сцене

Мир сказок Гофмана оживает в балете П. Чайковского «Щелкунчик», где каждый аккорд отражает переход от детства к юности, от мечты к реальности. Академик Б. Асафьев называл «Щелкунчик» совершенным художественным явлением, символизирующим момент, когда детские игры и страхи начинают сменяться мужеством и грезами о будущем.

Сюжет

Балет начинается в рождественскую ночь в доме господина Штальбаума и превращается в сказочное путешествие к мерцающей звезде. Главные герои — Мари и Щелкунчик — отправляются в мир снов, где их ждут испытания и приключения. На пути героев стоят злые мыши под предводительством Мышиного короля. Решительный бой завершается победой Щелкунчика, и в кульминации сна Мари видит в нем своего будущего спутника жизни.

Григорович и Чайковский: союз талантов

Балет в постановке Юрия Григоровича впервые был представлен в 1966 году на сцене Большого театра и с тех пор является неотъемлемой частью репертуара. Его версия «Щелкунчика» покорила сцены многих театров по всему миру.

Приглашаем вас пережить волшебство «Щелкунчика», где музыка Чайковского открывает дверь в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются, а мечты оживают на сцене.