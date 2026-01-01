Спектакль Фата Морганы

Пластическая фантасмагория по пьесе Карла Гоцци «Любовь к трем апельсинам»

Спектакль «Любовь к трем апельсинам» — это пластическая фантасмагория, основанная на пьесе К. Гоцци. В этом удивительном представлении мы сталкиваемся с темными сторонами человеческой природы, в которых власть и деньги становятся главными движущими мотивами преступлений.

Сюжет разворачивается вокруг Герцога Сильвио, который из-за своих жаждущих власти амбиций убивает свою возлюбленную Моргану. Проходит время, и темные силы выдвигают свой собственный план: они оживляют Моргану, чтобы она отомстила предателю, ставшему королем. Но у Морганы жестокий замысел — ее жертвой должен стать сын обидчика.

Однако принц Тарталья, на которого обрушилась чаша горя, проявляет храбрость и стойкость. Он достойно проходит все испытания судьбы, не только спасая свою жизнь, но и помогая Моргане вновь обрести человеческий облик. В этом спектакле поднимается вопрос о выборе: стать подлецом или найти силы выбрать путь добра и света.

Продолжительность спектакля: 1 час 20 мин.