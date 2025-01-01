Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Снежный вальс
Билеты от 3500₽
Киноафиша Снежный вальс

Спектакль Снежный вальс

Романтическая комедия на фоне зимней бури 12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Спектакль на основе пьесы «Пленённые в снегу»

Произведение Питера Куилтера, известного английского драматурга, переведено на 27 языков и поставлено в более чем 40 странах. Его тексты покоряют сердца зрителей сочетанием искренности, юмора и глубоких человеческих тем.

Сюжет: робкое чувство на фоне снежной бури

Действие спектакля «Снежный вальс» разворачивается в заснеженной глуши, где встретились два одиноких человека — Джудит и Патрик. Они живут по соседству, но до этого момента никогда не видели друг друга. Снежная буря нарушает их уединённую жизнь, вынуждая общаться.

Джудит и Патрик — полные противоположности. Она — импульсивная и яркая. Он — сдержанный и слегка угрюмый. Однако их одиночество становится той общей точкой, с которой начинается история. На фоне заснеженного пейзажа между героями зарождаются чувства, полные трогательной робости и непринуждённого юмора.

Контрасты и комедия

Снег за окном и тепло зарождающегося чувства, противоположности характеров и бесконечные комедийные ситуации. Герои подтрунивают друг над другом, иронизируют над привычками, а их шутки легко перекликаются с нашей повседневностью.

Романтика и самоирония
Спектакль — это тонкое сплетение романтики и юмора. История Джудит и Патрика способна рассмешить, тронуть и подарить веру в небольшие, но такие важные чудеса.

Вас ждёт много смеха, немного снежного чуда и история, напоминающая: даже за самыми толстыми стенами прячется мечта о тепле и любви.

Режиссер
Олег Ильин
В ролях
Мария Порошина
Ярослав Бойко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 декабря
Окружной общественный центр им. Моссовета Москва, Преображенская пл., 12
14:00 от 3500 ₽ 18:00 от 3500 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 ноября
КСК «Невский» Санкт-Петербург, Кировский р-н, г. Шлиссельбург, Малоневский канал, 2
18:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 8 ноября
КДЦ «Максим» Санкт-Петербург, Ланское ш., 35
18:00 от 1300 ₽
Нижний Новгород, 21 декабря
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
18:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Lodka (Лодка)
12+
Комедия
Lodka (Лодка)
19 октября в 19:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1400 ₽
Ученая семейка и роботы
0+
Детский Иммерсивный
Ученая семейка и роботы
14 марта в 11:05 Центральный дом актера
от 5000 ₽
Старомодная комедия
16+
Комедия
Старомодная комедия
26 сентября в 19:30 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше