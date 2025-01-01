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Спектакль Театр

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Спектакль по роману Сомерсета Моэма в Театре им. Булгакова

Театр им. Булгакова представляет новую постановку, основанную на романе Сомерсета Моэма. В этом увлекательном спектакле зрители смогут погрузиться в мир сложных человеческих отношений и истинных чувств.

О чем спектакль?

Главная героиня, Джулия Ламберт, — великая актриса, чья жизнь насыщена успехом и вниманием зрителей. Однако, когда в её жизнь врывается настоящая любовь, она сталкивается с непростой задачей: как совместить свою публичную жизнь с глубокой личной привязанностью. Это превращает её в не просто актрису, но и в любящую женщину, что становится вызовом, сложнее всех её предыдущих ролей.

Почему стоит посмотреть?

Постановка обещает быть не только эмоциональной, но и визуально впечатляющей. Режиссёр работает в тесном сотрудничестве с талантливой командой художников и дизайнеров, чтобы создать уникальную атмосферу, отражающую эпоху, в которую происходят события спектакля.

Кроме того, спектакль включает оригинальную музыку, которая подчеркивает эмоциональную нагрузку сцен и помогает лучше понять внутренние переживания персонажей.

Не пропустите!

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий спектакль, который оставит вас с вопросами о любви, страсти и смысле жизни. Билеты уже в продаже, и их количество ограничено. Спешите окунуться в мир театра и насладиться выдающимся исполнением, которое подарит вам Театр им. Булгакова!

Режиссер
Валерий Туголуков
В ролях
Татьяна Аугшкап
Вячеслав Науменко
Всеволод Макаров
Алевтина Добрынина
Мария Кресина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
19:00 от 800 ₽

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