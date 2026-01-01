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Мартин
Билеты от 2700₽
Киноафиша Мартин

Мартин

12+
Возраст 12+
Билеты от 2700₽

О концерте

Новый концертный тур Мартина

Скоро на сцене состоится концерт российского певца и музыкального продюсера Мартина. Этот вечер станет отличным событием для всех поклонников его музыки, а также для тех, кто ценит разнообразные жанры и эмоции, которые он передает через свои песни.

Кто такой Мартин?

Мартин, настоящее имя которого Михаил Алексеевич Смирнов, родился 30 апреля 2003 года в Москве. Он уже успел зарекомендовать себя в музыкальной индустрии как талантливый аранжировщик и исполнитель. Мартин представлял Россию на детском Евровидении в 2015 году, стал финалистом второго сезона телешоу «Голос. Дети» и многократно побеждал на вокальных конкурсах как в стране, так и за границей. His achievement is further highlighted by his recognition in Forbes в 2026 году, когда он вошел в список «30 до 30» в категории «Музыка».

Что ожидать от концерта

Концерт обещает быть насыщенным и ярким. Гостям представят не только известные хиты, но и новые композиции, которые уже успели полюбиться поклонникам. Мартин сможет удивить зрителей своим мастерством и эмоциональностью исполнения. Это отличная возможность насладиться живой музыкой и провести вечер в компании талантливых исполнителей.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Мартин

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Ноябрь
7 ноября суббота
20:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 2700 ₽
В других городах
Октябрь
24 октября суббота
20:00
Sound Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Б, пространство «Порт Севкабель»
от 2700 ₽

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