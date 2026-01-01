Ансамбль солистов Rhythm Synergy
6+
О концерте

Музыкальный вечер от Rhythm Synergy

Ансамбль солистов Rhythm Synergy, под руководством Михаила Путкова, приглашает вас на уникальный музыкальный вечер. В программе представлены оригинальные сочинения для ударных инструментов, созданные самими солистами, а также произведения современных композиторов.

Музыка разных стилей

Программа включает работы, которые отражают разнообразие стилей и жанров. Зрители услышат элементы джаза, а также традиции латиноамериканской и японской музыки. Эти произведения заботливо собраны в альбом, выпущенный известной фирмой «Мелодия».

Программа вечера

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Воспользуйтесь возможностью услышать следующие сочинения:

  • Герасимец — Bodix (Body percussion)
  • Уибли — Higuita
  • Мартинсьо — Sweet Swaff
  • Клейтон — Fractalia
  • Сежурне — Calienta
  • Псатас — Kyoto
  • Тревино — Catching Shadows
  • Абэ — The Wave

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой вечеринки от Rhythm Synergy!

7 октября среда
19:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽
1 ноября воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

