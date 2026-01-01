Музыкальный вечер от Rhythm Synergy

Ансамбль солистов Rhythm Synergy, под руководством Михаила Путкова, приглашает вас на уникальный музыкальный вечер. В программе представлены оригинальные сочинения для ударных инструментов, созданные самими солистами, а также произведения современных композиторов.

Музыка разных стилей

Программа включает работы, которые отражают разнообразие стилей и жанров. Зрители услышат элементы джаза, а также традиции латиноамериканской и японской музыки. Эти произведения заботливо собраны в альбом, выпущенный известной фирмой «Мелодия».

Программа вечера

Обратите внимание, что программа может быть изменена. Воспользуйтесь возможностью услышать следующие сочинения:

Герасимец — Bodix (Body percussion)

Уибли — Higuita

Мартинсьо — Sweet Swaff

Клейтон — Fractalia

Сежурне — Calienta

Псатас — Kyoto

Тревино — Catching Shadows

Абэ — The Wave

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальной атмосферой вечеринки от Rhythm Synergy!