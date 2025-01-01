«Бесприданница» — это не просто спектакль, а глубокая драма о мире, где всё имеет свою цену. Постановка рассказывает об отчаянной любви юной девушки, не вписывающейся в жесткие рамки общества, где правит деньги. История создана известным режиссёром Петром Фоменко в сотрудничестве с Валериусом Тертелисом, номинированным на премию «Золотая маска». Это событие будет интересно как поклонникам классической драмы, так и ценителям творчества Александра Островского.
Спектакль отличается строгими декорациями и отсутствием мелодраматизма, что делает его уникальным. Сравнивая с искусством, можно сказать, что «Бесприданница» — это не лёгкая акварель, а строгий офорт, прочерченный точными штрихами. Приглушенные краски, предельная функциональность декораций и острые изломы стиля вносят в атмосферу спектакля дополнительную напряжённость.
В спектакле звучат захватывающие русские романсы и цыганские песни, которые обогащают историю. За душевное исполнение отвечают:
Спектакль «Бесприданница» был отмечен рядом номинаций на престижную премию «Золотая маска»:
Обращаем ваше внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и творческие задачи режиссёра. Просим учесть эту информацию при планировании посещения спектакля.