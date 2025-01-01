Меню
Бесприданница
Бесприданница

Спектакль Бесприданница

Драма в 4-х действиях
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут с 1 антрактом
Возраст 12+
О спектакле

Спектакль «Бесприданница» в Мастерской Петра Фоменко

«Бесприданница» — это не просто спектакль, а глубокая драма о мире, где всё имеет свою цену. Постановка рассказывает об отчаянной любви юной девушки, не вписывающейся в жесткие рамки общества, где правит деньги. История создана известным режиссёром Петром Фоменко в сотрудничестве с Валериусом Тертелисом, номинированным на премию «Золотая маска». Это событие будет интересно как поклонникам классической драмы, так и ценителям творчества Александра Островского.

Стиль и декорации

Спектакль отличается строгими декорациями и отсутствием мелодраматизма, что делает его уникальным. Сравнивая с искусством, можно сказать, что «Бесприданница» — это не лёгкая акварель, а строгий офорт, прочерченный точными штрихами. Приглушенные краски, предельная функциональность декораций и острые изломы стиля вносят в атмосферу спектакля дополнительную напряжённость.

Музыка и песни

В спектакле звучат захватывающие русские романсы и цыганские песни, которые обогащают историю. За душевное исполнение отвечают:

  • Русский романс «Уголок» (муз. М. Штеймана, сл. В. Мазуркевича) в исполнении Вари Паниной
  • Романс «Дремлют плакучие ивы» (муз. Б. Б., сл. А. Тимофеева)
  • Цыганские песни «В первый раз тебя увидел» и «Спать, спать, спать...» (записаны композитором Львом Солиным)
  • Песня «Бродяга»
  • Произведение Мананы Менабде на стихи Осипа Мандельштама «Сегодня ночью не солгу...»

Награды

Спектакль «Бесприданница» был отмечен рядом номинаций на престижную премию «Золотая маска»:

  • Номинант премии «Золотая маска» в номинации «Драма — Спектакль большой формы» (2009)
  • Пётр Фоменко номинировался на премию в категории «Лучшая работа режиссёра» (2009)
  • Полина Агуреева — лауреат премии «Драма — Лучшая женская роль» (2009)
  • Евгений Цыганов — номинирован на премию в категории «Лучшая мужская роль» (2009)

Информация для зрителей

Обращаем ваше внимание, что во время спектакля артисты курят на сцене, выполняя ремарки автора и творческие задачи режиссёра. Просим учесть эту информацию при планировании посещения спектакля.

Режиссер
Петр Фоменко
Петр Фоменко
В ролях
Наталия Курдюбова
Полина Агуреева
Полина Агуреева
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Томас Моцкус
Томас Моцкус
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов

Купить билет на спектакль Бесприданница

13 декабря суббота
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 10000 ₽
8 января четверг
19:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 10000 ₽

Фотографии

Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница Бесприданница

