Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Ревизор
Билеты от 800₽
Киноафиша Ревизор

Спектакль Ревизор

Постановка
Глас 12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Остросоциальная комедия «Ревизор» в Русском духовном театре «Глас»

Хрестоматийную комедию Николая Гоголя «Ревизор» представил на сцене Русского духовного театра «Глас» режиссер Никита Астахов, который также исполнил роль Городничего. Спектакль стал ярким примером остросоциального театра, где смех служит единственным обличителем, соединяющим критику с высокой нравственной задачей.

Пародийные ситуации и забавные эпизоды

В этой интерпретации «Ревизора» зрители столкнутся с множеством пародийных ситуаций, связанных с объяснениями в любви, а также с забавными эпизодами, которые добавляют динамичности и увлеченности действию. Режиссер активно использует обращения к залу, превращая зрителей в одно из действующих лиц, что создает уникальную атмосферу вовлеченности.

Анализ современности через призму Гоголя

Спектакль обладает явной аналитической подоплекой: он становится зеркалом как для прошлого, так и для настоящего. Астахов вскрывает масштабные пласты российской действительности, освещая такие важные аспекты, как государственная власть, образование, суд и полиция. Словно Гоголь, режиссер высмеивает неприглядные, но вневременные черты общественной жизни.

Не упустите возможность посетить!

Не пропустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставляет задуматься о важнейших вопросах современности, сохраняя при этом яркий юмор и театральный шик!

Режиссер
Никита Астахов
В ролях
Никита Астахов
Татьяна Белевич
Даниил Коробейников
Виктория Фатеева
Наталья Шеховцева

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Глас Москва, Б.Татарская, 29
19:00 от 800 ₽

Фотографии

Ревизор

В ближайшие дни

Семейная пекарня
6+
Детский Интерактивный
Семейная пекарня
5 октября в 12:00 Практика
от 1500 ₽
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
16+
Иммерсивный
Мастер и Маргарита. Нехорошая квартира
27 сентября в 17:00 Хитрые люди
от 2500 ₽
Это все она
16+
Драма
Это все она
27 сентября в 19:00 Театральный центр «На Страстном»
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше