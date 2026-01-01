Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Manapart
Билеты от 2400₽
16+
О концерте

Музыкальный тур Манапарт: новые горизонты

Группа Манапарт анонсирует старт своего нового тура по России, первая часть которого начнется весной 2026 года. В программе туру – посещение новых городов, премьеры песен с предстоящего альбома и выступления с любимыми хитами.

Яркие шоу в столицах

Жителей Москвы и Санкт-Петербурга ждут особенные шоу с участием специальных гостей. Эти мероприятия обещают стать настоящими праздниками, наполненными огнем, ритмом и глубокими эмоциями.

Эмоциональный заряд

Концерты Манапарт подойдут всем, кто ценит мощный ритм и яркие эмоции. Не упустите возможность стать частью самого жаркого концерта весны в вашем городе!

Купить билет на концерт Manapart

Помощь с билетами
Апрель
24 апреля пятница
20:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 2400 ₽
В других городах
Апрель
Май
11 апреля суббота
20:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 2400 ₽
12 апреля воскресенье
20:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 2400 ₽
13 апреля понедельник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
от 2400 ₽
16 апреля четверг
20:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 2400 ₽
19 апреля воскресенье
20:00
Творческая площадка «Порт 219» Краснодар, Вишняковой, 1/10, стр. 2
от 2400 ₽
21 апреля вторник
20:00
Пространство «Родня» Ростов-на-Дону, Красноармейская, 33
от 2400 ₽
22 апреля среда
20:00
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
от 2400 ₽
16 мая суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2400 ₽

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше