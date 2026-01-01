Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр
Киноафиша Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер джаза с Дмитрием Носковым и Сергеем Богдановым в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный джазовый концерт, который пройдет под управлением выдающихся мастеров своего дела: Дмитрия Носкова и Сергея Богданова. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки.

Дмитрий Носков: голос джаза

Дмитрий Носков — один из самых талантливых джазовых вокалистов России, завоевавший популярность не только на сцене, но и в кино. Он является автором музыки ко многим успешным отечественным фильмам, таким как «Холоп», «Текст» и «Т-34». Его исполнение джазовых стандартов и оригинальных композиций восхищает слушателей не только в России, но и за ее пределами.

Сергей Богданов: мастер аранжировок

Сергей Богданов, основатель Санкт-Петербургского джазового оркестра, представляет собой настоящую легенду джазовой музыки. Он занимал должность артистического директора джаз-клуба Игоря Бутмана и является создателем нескольких знаковых музыкальных коллективов. Под его руководством оркестры достигают впечатляющих высот, что делает его имя значимым в мире джазового искусства.

Что вас ожидает на концерте

В рамках мероприятия зрители смогут насладиться как классическими джазовыми хитами, так и современными интерпретациями. Дмитрий Носков удивит гостей своим уникальным тембром и мастерством исполнения, в то время как Сергей Богданов обеспечит профессиональное звучание и отличные аранжировки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера, который запомнится вам надолго!

Купить билет на концерт Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

Помощь с билетами
В других городах
Март
Апрель
19 марта четверг
19:00
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽
17 апреля пятница
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
от 2500 ₽

В ближайшие дни

Орган и дудук при свечах
6+
Классическая музыка
Орган и дудук при свечах
8 марта в 20:30 Собор Успения Пресвятой Девы Марии
от 1099 ₽
Stand Up Вечер
18+
Юмор
Stand Up Вечер
1 марта в 18:30 Homie Lounge
от 800 ₽
Бах, Вивальди и Реджо (которого никто не знает). Орган и лютня
0+
Классическая музыка
Бах, Вивальди и Реджо (которого никто не знает). Орган и лютня
19 июня в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше