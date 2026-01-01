Дмитрий Носков и Санкт-Петербургский Джазовый Оркестр

Вечер джаза с Дмитрием Носковым и Сергеем Богдановым в клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальный джазовый концерт, который пройдет под управлением выдающихся мастеров своего дела: Дмитрия Носкова и Сергея Богданова. Это событие обещает стать настоящим праздником для любителей джазовой музыки.

Дмитрий Носков: голос джаза

Дмитрий Носков — один из самых талантливых джазовых вокалистов России, завоевавший популярность не только на сцене, но и в кино. Он является автором музыки ко многим успешным отечественным фильмам, таким как «Холоп», «Текст» и «Т-34». Его исполнение джазовых стандартов и оригинальных композиций восхищает слушателей не только в России, но и за ее пределами.

Сергей Богданов: мастер аранжировок

Сергей Богданов, основатель Санкт-Петербургского джазового оркестра, представляет собой настоящую легенду джазовой музыки. Он занимал должность артистического директора джаз-клуба Игоря Бутмана и является создателем нескольких знаковых музыкальных коллективов. Под его руководством оркестры достигают впечатляющих высот, что делает его имя значимым в мире джазового искусства.

Что вас ожидает на концерте

В рамках мероприятия зрители смогут насладиться как классическими джазовыми хитами, так и современными интерпретациями. Дмитрий Носков удивит гостей своим уникальным тембром и мастерством исполнения, в то время как Сергей Богданов обеспечит профессиональное звучание и отличные аранжировки.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального вечера, который запомнится вам надолго!