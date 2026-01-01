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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
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О концерте

Концерт кавер-группы «Маме Понравится»

Приглашаем вас на незабываемый концерт кавер-группы «Маме Понравится» в PRAVDA BAR!

Группа исполниет лучшие хиты прошлых десятилетий и современные треки, представленные в уникальном музыкальном стиле. Это настоящий музыкальный спектакль, который сочетает в себе высочайшее мастерство и яркие шоуменские выступления.

Не упустите шанс увидеть талантливых музыкантов, которые точно смогут удивить и поразить! А еще, как говорит название, вашему сердцу и, без сомнений, вашей маме шоу точно придется по душе. Убедитесь сами!

Купить билет на концерт Маме понравится

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
20:00
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 800 ₽
27 сентября воскресенье
20:30
Pravda Bar Екатеринбург, Шейнкмана, 90
от 800 ₽

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