Концерт кавер-группы «Маме Понравится»

Приглашаем вас на незабываемый концерт кавер-группы «Маме Понравится» в PRAVDA BAR!

Группа исполниет лучшие хиты прошлых десятилетий и современные треки, представленные в уникальном музыкальном стиле. Это настоящий музыкальный спектакль, который сочетает в себе высочайшее мастерство и яркие шоуменские выступления.

Не упустите шанс увидеть талантливых музыкантов, которые точно смогут удивить и поразить! А еще, как говорит название, вашему сердцу и, без сомнений, вашей маме шоу точно придется по душе. Убедитесь сами!