Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спящая красавица
Киноафиша Спящая красавица

Спектакль Спящая красавица

Оммаж Начо Дуато Мариусу Петипа
Постановка
Михайловский театр 6+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Балет "Спящая красавица" в Михайловском театре

Балет "Спящая красавица" в Михайловском театре — это уникальное переосмысление классического произведения Петра Чайковского и Шарля Перро в хореографии Начо Дуато. Вдохновленный наследием Мариуса Петипа, Дуато нашел новые смыслы и эмоциональные оттенки, придав спектаклю свежие пластические образы.

Музыка и хореография:

Музыка Чайковского, знакомая каждому с детства, обретает новое звучание в интерпретации Дуато. Хореограф с уважением цитирует Петипа, но вносит свою особую иронию, делая классику менее строгой и более игривой. Это похоже на то, как если бы симфонический оркестр неожиданно исполнил джазовую импровизацию, сохранив при этом величие оригинала.

Сценическое оформление:

Сцена превращается в волшебный мир фей и цветущих роз, где персонажи балета предстают перед зрителем в образах птиц и бабочек. Злая фея Карабос в этой постановке — роковая красавица, окруженная верными приспешниками — тараканами с блестящими спинками. Этот визуальный ряд помогает зрителю глубже погрузиться в сказочную атмосферу.

Для кого спектакль:

Финал балета традиционно счастливый: злые чары развеяны, добро и любовь торжествуют. Этот спектакль — не только для детей, но и для взрослых, которые верят, что сказки способны вернуть нас к чему-то важному и сокровенному — к ребенку внутри нас. Авторы постановки убеждены в этом, и зрители с радостью разделяют их точку зрения.

Подборки
Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром Детский балет, с которого стоит начать знакомство с жанром

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽
Санкт-Петербург, 31 октября
Михайловский театр Санкт-Петербург, пл. Искусств, 1
19:00 от 2500 ₽

Фотографии

Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица Спящая красавица

В ближайшие дни

Шот лист|Барная комедия
18+
Комедия Иммерсивный
Шот лист|Барная комедия
1 августа в 20:00 Студия документальных фильмов «Лендок»
от 1200 ₽
Училка из будущего
12+
Драма
Училка из будущего
4 октября в 12:00 Комедианты
от 750 ₽
Дядя Ваня
12+
Драма
Дядя Ваня
28 октября в 19:00 Театр им. Ленсовета
от 600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше