Спектакль Спящая красавица

Балет "Спящая красавица" в Михайловском театре

Балет "Спящая красавица" в Михайловском театре — это уникальное переосмысление классического произведения Петра Чайковского и Шарля Перро в хореографии Начо Дуато. Вдохновленный наследием Мариуса Петипа, Дуато нашел новые смыслы и эмоциональные оттенки, придав спектаклю свежие пластические образы.

Музыка и хореография:

Музыка Чайковского, знакомая каждому с детства, обретает новое звучание в интерпретации Дуато. Хореограф с уважением цитирует Петипа, но вносит свою особую иронию, делая классику менее строгой и более игривой. Это похоже на то, как если бы симфонический оркестр неожиданно исполнил джазовую импровизацию, сохранив при этом величие оригинала.

Сценическое оформление:

Сцена превращается в волшебный мир фей и цветущих роз, где персонажи балета предстают перед зрителем в образах птиц и бабочек. Злая фея Карабос в этой постановке — роковая красавица, окруженная верными приспешниками — тараканами с блестящими спинками. Этот визуальный ряд помогает зрителю глубже погрузиться в сказочную атмосферу.

Для кого спектакль:

Финал балета традиционно счастливый: злые чары развеяны, добро и любовь торжествуют. Этот спектакль — не только для детей, но и для взрослых, которые верят, что сказки способны вернуть нас к чему-то важному и сокровенному — к ребенку внутри нас. Авторы постановки убеждены в этом, и зрители с радостью разделяют их точку зрения.