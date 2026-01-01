Оповещения от Киноафиши
Маленький Принц
Киноафиша Маленький Принц

Спектакль Маленький Принц

Постановка
Губернский театр 6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Маленький принц на сцене Московского Губернского театра

Сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц продолжает радовать зрителей всех возрастов. В ней говорится о мальчике, который странствует от одной планеты к другой, познавая мир, любовь и дружбу. Эта история трогает сердца детей, а для взрослых раскрывает философскую глубину и мудрость жизни. Как говорил сам Экзюпери, все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит.

Музыкальное сопровождение

В спектакле звучит музыка французских композиторов, исполняемая оркестром Московского Губернского театра. Зрители смогут насладиться изысканными произведениями, такими как Карнавалы животных Сен-Санса, Послеполуденный отдых фавна Дебюсси и Павана на смерть инфанты Равеля. Эти мелодии создадут уникальный музыкальный контекст для сказки и погрузят зрителей в атмосферу волшебства.

Визуальные эффекты

Авторские рисунки Экзюпери и красочные видеоинсталляции, транслируемые на большом экране, будут сопровождать действие на сцене. Это позволит маленьким зрителям совершить незабываемое приключение вместе с Маленьким принцем, делая спектакль еще более увлекательным.

Для кого это событие

Спектакль будет интересен как детям от 7 до 11 лет, так и взрослым, ценящим глубокие идеи и философию, заключенные в этом произведении. Присоединяйтесь к зрителям, которые вновь откроют для себя эту любимую сказку!

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Сергей Безруков
Сергей Безруков
Григорий Фирсов
Степан Куликов

Март
Май
Июнь
1 марта воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
16:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
17 мая воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
16:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽
14 июня воскресенье
12:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 1000 ₽

