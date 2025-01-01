Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Кабала святош
Билеты от 1000₽
Киноафиша Кабала святош

Спектакль Кабала святош

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Постановка Олега Леушина по пьесе Михаила Булгакова

Клевета убивает надежнее, чем любая правда, даже самая страшная. Святоши пустили слух, что Мольер женился на своей дочери. Никто не знает этого наверняка, каждому приходится самому решать, верить Кабале или нет.

Мольер и королевская игра

Королю нет дела до страданий комедианта. Мольер для него — лишь инструмент в борьбе с архиепископом. Король обойдётся и без Мольера.

Вечная память о гении

А нам давно уже нет дела до того короля, но спустя века мы помним о светлом гении Жана-Батиста Поклена де Мольера.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Олег Леушин
Карина Дымонт
Алина Лакомкина
Елена Шестовская
Максим Лакомкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 ноября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
17:00 от 1000 ₽

Фотографии

Кабала святош Кабала святош Кабала святош Кабала святош Кабала святош Кабала святош

В ближайшие дни

Хомяк на мостовой
16+
Комедия
Хомяк на мостовой
28 сентября в 19:00 La'Театр
от 2000 ₽
Друг на час
16+
Комедия Иммерсивный
Друг на час
23 октября в 19:00 Центральный дом актера
от 12000 ₽
Minecraft шоу
0+
Детский Цирк Детские елки
Minecraft шоу
3 января в 16:00 КЦ «Меридиан»
от 950 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше