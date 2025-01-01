Спектакль Кабала святош

Постановка Олега Леушина по пьесе Михаила Булгакова

Клевета убивает надежнее, чем любая правда, даже самая страшная. Святоши пустили слух, что Мольер женился на своей дочери. Никто не знает этого наверняка, каждому приходится самому решать, верить Кабале или нет.

Мольер и королевская игра

Королю нет дела до страданий комедианта. Мольер для него — лишь инструмент в борьбе с архиепископом. Король обойдётся и без Мольера.

Вечная память о гении

А нам давно уже нет дела до того короля, но спустя века мы помним о светлом гении Жана-Батиста Поклена де Мольера.