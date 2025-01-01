Макс Евдокимов. Сольный концерт

Новый стендап-вечер Макса Евдокимова в Coin Event Hall

Приглашаем вас на захватывающее событие в Coin Event Hall — современном центре культурных мероприятий, расположенном в самом сердце Москвы, на Пятницкой улице, рядом со станцией метро Добрынинская. Этот зал славится своей уникальной атмосферой и качественным звуком, что делает его излюбленным местом для выступлений лучших комиков страны.

Макс Евдокимов

Стендап-комик, известный своими тонкими наблюдениями за повседневной жизнью, искромётным юмором и умением находить смешное в самых обычных ситуациях. Его выступления отличаются искренностью и лёгкостью, благодаря чему он быстро находит общий язык с любой аудиторией. Макс активно участвует в стендап-шоу, записывает сольные концерты и гастролирует по всей стране, завоёвывая сердца зрителей своим уникальным стилем и харизмой.

Выступления известных комиков

На сцене Coin Event Hall вы сможете увидеть яркие выступления таких мастеров стендапа, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов. Здесь свои первые сольные концерты давали Ольга Малащенко и Никита Шевчук, а также сам Василий Вакуленко.

Уникальные моменты

Coin Event Hall стал местом записи концертов для таких популярных комиков, как Слава Комисаренко, Идрак, Илья Соболев и других. Энергия, царящая в зале, позволяет зрителям не только наслаждаться выступлениями, но и активно участвовать в диалогах с комиками. На одном из концертов зритель признался, что за месяц посетил Coin Event Hall восемь раз!

Удобства для зрителей

Зрители любят Coin Event Hall не только за качественный стендап, но и за быстрое обслуживание, широкий выбор напитков и блюд. Работает бар и кухня, что создает максимальный комфорт во время вечера. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта.

Билеты

Обратите внимание, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком. Максимальное количество гостей, которые могут прийти по одному билету, соответствует количеству мест на диване.

Не упустите возможность стать частью незабываемого вечера стендапа в Coin Event Hall!