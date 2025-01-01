Макс Евдокимов. Cольный концерт

Сольный концерт Макса Евдокимова в Воронеже

Приглашаем всех на сольный концерт талантливого стендап комика Макса Евдокимова! Он известен благодаря участию в популярных проектах, таких как «StandUp» на ТНТ, «OUTSIDE STAND UP», «Comedy Баттл» и «Открытый Микрофон».

Юмор для всех

Макс умеет находить общий язык с любой аудиторией. Его комедийная эмпатия и смелая работа с залом делают каждое выступление уникальным. Актуальные шутки и искренний подход помогут даже самым скептически настроенным зрителям насладиться вечером в компании хорошего юмора.

Организационная информация

В нашем уютном зале будет работать бар и кухня. Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за полчаса до начала программы. Сбор гостей начинается за полчаса до выступления.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на концерт установлен возрастной ценз 18+. При входе потребуется паспорт для подтверждения возраста.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании Макса Евдокимова!