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Михаил Шуфутинский
Киноафиша Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Концерт Михаила Шуфутинского в Казани

Каждый концерт Михаила Шуфутинского - это событие, наполненное желанием жить, любить и танцевать не только телом, но и душой. Атмосфера выступления перенесет зрителей в удивительный мир этого легендарного исполнителя.

О артисте

Михаил Захарович Шуфутинский родился в Москве. С 15 лет, увлекшись джазом, он начал выступать в московских кафе, участвуя в различных ансамблях. После окончания Московского музыкального училища имени А. Ипполитова-Иванова, Шуфутинский собрал собственный инструментальный ансамбль и начал работать в Москонцерте, аккомпанируя эстрадным певцам.

В 1975 году Михаил стал руководителем вокально-инструментального ансамбля Лейся, песня. За свою карьеру он выпустил 28 сольных альбомов и множество сборников, оставаясь на вершине эстрадного Олимпа. Песни в его исполнении звучали в популярных российских сериалах и голливудских фильмах, таких как Moscow on the Hudson, Red Hit, Thick as Thieves.

Шоу-программа

Шуфутинский активно гастролирует и по праву носит титул «короля шансона». В своей программе он объединяет талантливых музыкантов, вокалистов и танцоров, каждый из которых имеет свою уникальную роль. Многие артисты выступают с Михаилом уже более 10-15 лет, что создает атмосферу творческого взаимопонимания и неизменного успеха у зрителей.

Программа вечера

В этот осенний вечер зрителей ждет исполнение любимых хитов: от «Третьего сентября» до «Еврейского портного», от «Наколочки» до «Марджанджи». Эти песни звучат на радиостанциях, их поют в ресторанах и караоке, они раздаются из окон домов и автомобилей по всей стране.

Не упустите возможность стать частью этого уникального концерта!

Исполнители
Михаил Шуфутинский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Казань, 27 ноября
Казань Экспо Казань, с. Большие Кабаны, Выставочная, 1
19:00 от 3500 ₽

Фотографии

Михаил Шуфутинский

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