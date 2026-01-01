Оповещения от Киноафиши
Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях
6+
Продолжительность 75 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт Iron Cellos в особняке 1898

В Арт-пространстве «Особняк 1898» состоится захватывающий концерт виртуозных музыкантов Iron Cellos. В программе — рок-хиты на виолончелях, включая легендарные композиции такие как «The Show Must Go On» и «We Will Rock You» от Queen, «Numb» от Linkin Park и «Nothing Else Matters» от Metallica. Зрители также услышат произведения AC/DC, Muse, Radiohead, Coldplay и Nirvana. Эта программа обязательно понравится любителям рока и поклонникам необычных музыкальных интерпретаций.

Рок — это драйв, свобода и отсутствие правил! Виртуозные исполнители представят знакомые хиты в новом, захватывающем звучании на виолончелях. Концерт обещает стать вечером, который изменит ваше восприятие классики рока и подарит впечатляющий фейерверк эмоций.

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Построенный по проекту архитектора Гулина, особняк впечатляет эклектичным фасадом с элементами модерна. Это место стало свидетелем бурной торговой жизни, а в его подвале раньше находилось кабаре «Фортуна». На втором этаже, где располагался один из первых электробиографов — предшественников кинотеатров, звучала музыка, которая скоро будет дарована вам.

Исполнители

Iron Cellos

Билеты и условия

В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-й ряд
  • Категория A: 2-й и 3-й ряды
  • Категория B: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда

Продолжительность концерта составляет 75 минут. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.

Апрель
18 апреля суббота
20:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1200 ₽

Фотографии

Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях Магия свечей. Рок-хиты на виолончелях

