Магия свечей. Голливудские саундтреки

6+
О концерте

Киномузыка в Особняке 1898

Арт-пространство «Особняк 1898» в Ростове-на-Дону приглашает на уникальный концерт, посвященный саундтрекам известных фильмов. В мерцании сотен свечей и под волшебные мелодии кинематографических шедевров, таких как «Завтрак у Тиффани», «Крёстный отец» и «Список Шиндлера», вы окунетесь в атмосферу кино.

Мелодии, которые трогают душу

На концерте квартета PASSIONE прозвучат бессмертные произведения, созданные такими великими композиторами, как Нино Рота и Джон Уильямс. Вы сможете насладиться проникающими звуками, которые на мгновение перенесут вас в вечные истории, запечатленные на экране.

Вас ждут нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», которые унесут в рассветные улицы Нью-Йорка, а также трагический вальс из «Крёстного отца», который напомнит о шепотах заговоров и предательства. Скрипичная тема из «Списка Шиндлера» станет истинным реквиемом по утраченной жизни, вызывая глубокие чувства.

Искусство в историческом контексте

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Здание, спроектированное архитектором Гулиным, поражает эклектичным фасадом с элементами модерна. Эта локация когда-то была центром торговой жизни города, а на втором этаже располагался один из первых кинотеатров.

Билеты и информация

Квартет PASSIONE исполнит произведения из фильмов, получивших множество наград, включая «Перл Харбор», «Запах женщины» и другие. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

В внимание! В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

  • Категория VIP: 1-ый ряд.
  • Категория А: 2-й и 3-й ряды.
  • Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Не упустите возможность получить незабываемые эмоции и насладиться музыкой в атмосфере старинного особняка!

Март
15 марта воскресенье
17:00
Арт-пространство «Особняк 1898» Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, дом 64
от 1800 ₽

Магия свечей. Прогулка по Вене: Моцарт, Гайдн, Штраус
6+
Классическая музыка
Магия свечей. Прогулка по Вене: Моцарт, Гайдн, Штраус
5 марта в 20:00 Арт-пространство «Особняк 1898»
от 1800 ₽
Звери
12+
Рок Русский рок
Звери
10 июня в 20:00 Embargo
от 3000 ₽
Те100стерон. Для влюбленных...
18+
Поп
Те100стерон. Для влюбленных...
13 марта в 20:00 Мёд
от 1900 ₽
