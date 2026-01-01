Магия свечей. Голливудские саундтреки

Киномузыка в Особняке 1898

Арт-пространство «Особняк 1898» в Ростове-на-Дону приглашает на уникальный концерт, посвященный саундтрекам известных фильмов. В мерцании сотен свечей и под волшебные мелодии кинематографических шедевров, таких как «Завтрак у Тиффани», «Крёстный отец» и «Список Шиндлера», вы окунетесь в атмосферу кино.

Мелодии, которые трогают душу

На концерте квартета PASSIONE прозвучат бессмертные произведения, созданные такими великими композиторами, как Нино Рота и Джон Уильямс. Вы сможете насладиться проникающими звуками, которые на мгновение перенесут вас в вечные истории, запечатленные на экране.

Вас ждут нежные аккорды «Moon River» из «Завтрака у Тиффани», которые унесут в рассветные улицы Нью-Йорка, а также трагический вальс из «Крёстного отца», который напомнит о шепотах заговоров и предательства. Скрипичная тема из «Списка Шиндлера» станет истинным реквиемом по утраченной жизни, вызывая глубокие чувства.

Искусство в историческом контексте

Концерт пройдет в историческом пространстве «Особняк 1898», памятнике архитектуры, который сохраняет дух старого Ростова. Здание, спроектированное архитектором Гулиным, поражает эклектичным фасадом с элементами модерна. Эта локация когда-то была центром торговой жизни города, а на втором этаже располагался один из первых кинотеатров.

Билеты и информация

Квартет PASSIONE исполнит произведения из фильмов, получивших множество наград, включая «Перл Харбор», «Запах женщины» и другие. Продолжительность концерта составляет 75 минут. Он предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

В внимание! В продаже доступны билеты трех категорий с свободной рассадкой на стульях:

Категория VIP: 1-ый ряд.

Категория А: 2-й и 3-й ряды.

Категория В: Все остальные ряды, начиная с 4-го ряда.

Не упустите возможность получить незабываемые эмоции и насладиться музыкой в атмосфере старинного особняка!