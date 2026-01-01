Квартирник. Нулевые

Учебный театр Линии представляет уникальный спектакль-концерт в рамках нового проекта «Учебный театр». В этом удивительном творческом событии режиссер Андрей Бахарев вместе со студентами Мастерской народного артиста России С.В. Безрукова из ростовского филиала ВГИК предложит зрителям немного поностальгировать под горячие хиты начала нового тысячелетия.
Спектакль отразит атмосферу стабильных нулевых годов, когда творческая энергия вновь взбодрилась на музыкальной арене. В этом концерте вас ждут мелодии, которые стали символами своего времени и до сих пор остаются в сердцах многих.
На сцене выступят талантливые студенты, каждый из которых внесет свою неповторимую индивидуальность:
