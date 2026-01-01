Оповещения от Киноафиши
Квартирник. Нулевые
Киноафиша Квартирник. Нулевые

Квартирник. Нулевые

Постановка
Линии 12+
Возраст 12+

О концерте

Спектакль-концерт в рамках проекта «Учебный театр»

Учебный театр Линии представляет уникальный спектакль-концерт в рамках нового проекта «Учебный театр». В этом удивительном творческом событии режиссер Андрей Бахарев вместе со студентами Мастерской народного артиста России С.В. Безрукова из ростовского филиала ВГИК предложит зрителям немного поностальгировать под горячие хиты начала нового тысячелетия.

Звучание, вдохновленное эпохой

Спектакль отразит атмосферу стабильных нулевых годов, когда творческая энергия вновь взбодрилась на музыкальной арене. В этом концерте вас ждут мелодии, которые стали символами своего времени и до сих пор остаются в сердцах многих.

Артисты и состав

На сцене выступят талантливые студенты, каждый из которых внесет свою неповторимую индивидуальность:

  • Белоус Анна - фортепиано, блок-флейта
  • Волобуева Мария - фортепиано
  • Герцева Анастасия - гитара, укулеле
  • Гетманов Максим - гитара, перкуссия
  • Горбачев Артур - контрабас, гитара
  • Евдокимов Максим - перкуссия
  • Замота Анастасия - перкуссия
  • Коберник Даниил - гитара
  • Костюк Мария - укулеле, перкуссия
  • Купреева Вероника - гитара, перкуссия, джембе, фортепиано
  • Оленковская Марсо - джембе, перкуссия, контрабас, укулеле
  • Сидоренко Анастасия - фортепиано, укулеле, мелодика
  • Федоров Даниил - перкуссия, джембе
  • Фильченко Даниил - джембе
  • Хазанджи Дан - перкуссия
  • Шмарин Никита - аккордеон, гитара
  • Змихновский Илья - трещотка

Не пропустите возможность насладиться живой музыкой и уникальной атмосферой спектакля-концерта, который оставит неизгладимые впечатления!

В других городах
Март
8 марта воскресенье
19:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
9 марта понедельник
19:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
20 марта пятница
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽
27 марта пятница
20:00
Линии Ростов-на-Дону, 18-я линия, 8
от 1700 ₽

