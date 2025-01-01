Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Музыкальное путешествие в «Олимпии»

StageMagic приглашает вас на уникальную встречу с легендами мира музыки «при свечах» в роскошном дворце «Олимпия»! Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием, в рамках которого мы собрали лучшие образцы музыкального наследия.

Программа вечера

Вы сможете насладиться произведениями от величайших мастеров эпохи барокко до неоклассики XXI века. Проводником в этом увлекательном путешествии станет великолепный струнный квартет Four Seasons.

Эмоции и стили

Концерт позволит почувствовать кардинальную разницу музыкальных стилей, а также общность смыслов и эмоций, заложенных авторами в эти шедевры. Музыка объединяет людей вне зависимости от эпохи, в которую они живут.

Дополнительные детали

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок! Продолжительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей от 12 лет.

Не упустите возможность прикоснуться к миру музыки и насладиться атмосферой, полной волшебства и гармонии!