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Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди
Киноафиша Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

Магия свечей. От Вивальди до Эйнауди

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальное путешествие в «Олимпии»

StageMagic приглашает вас на уникальную встречу с легендами мира музыки «при свечах» в роскошном дворце «Олимпия»! Этот вечер станет настоящим музыкальным путешествием, в рамках которого мы собрали лучшие образцы музыкального наследия.

Программа вечера

Вы сможете насладиться произведениями от величайших мастеров эпохи барокко до неоклассики XXI века. Проводником в этом увлекательном путешествии станет великолепный струнный квартет Four Seasons.

Эмоции и стили

Концерт позволит почувствовать кардинальную разницу музыкальных стилей, а также общность смыслов и эмоций, заложенных авторами в эти шедевры. Музыка объединяет людей вне зависимости от эпохи, в которую они живут.

Дополнительные детали

Перед концертом каждого зрителя ждет бокал игристого в подарок! Продолжительность концерта составляет 75 минут, и он предназначен для зрителей от 12 лет.

Не упустите возможность прикоснуться к миру музыки и насладиться атмосферой, полной волшебства и гармонии!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 августа
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
19:00 от 2900 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Дом Архитектора Санкт-Петербург, Б.Морская, 52
18:00 от 2900 ₽

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