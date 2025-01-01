Киномузыка при свечах

Приглашаем вас на уникальный концерт, где величественный орган, пожалуй, самый могущественный и великолепный инструмент, исполнит шедевры мировой «киномузыки». Спектакль пройдет в Лютеранском соборе св. Петра и Павла (Петрикирхе), известном своим великолепием и идеальной акустикой, расположенном в самом сердце исторического Петербурга.
Этой ночью орган проведет вас через мир любимых фильмов, исполняя оригинальные саундтреки и золотую классику, оказавшую значительное влияние на киномузыку. Откройте для себя новые грани знакомых мелодий и насладитесь незабываемым путешествием по сюжетам и смыслам.
На концерте 16 февраля, 3, 16, 24 и 30 марта выступит Елизавета Панченко — известная петербургская органистка и композитор. Она является призером и лауреатом множества европейских конкурсов, а также членом Союза композиторов Санкт-Петербурга. Кроме того, на 3 марта мы ждем специального гостя — Степана Христанова, мастера игры на ситаре, которому посчастливилось пройти обучение у выдающегося Гуру индийской классической музыки.
Билеты доступны для всех желающих, без ограничения по возрасту. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью стоят 599 рублей.
Особое внимание уделим уникальному инструменту — органу марки Gustav Steinmann, который обеспечит не забываемую акустику и атмосферу этого чудесного вечера.
Не упустите возможность погрузиться в мир музыки в одном из самых красивых уголков Петербурга!