Киномузыка при свечах

Вечер киномузыки под сводами Лютеранского собора

Приглашаем вас на уникальный концерт, где величественный орган, пожалуй, самый могущественный и великолепный инструмент, исполнит шедевры мировой «киномузыки». Спектакль пройдет в Лютеранском соборе св. Петра и Павла (Петрикирхе), известном своим великолепием и идеальной акустикой, расположенном в самом сердце исторического Петербурга.

Музыка кино

Этой ночью орган проведет вас через мир любимых фильмов, исполняя оригинальные саундтреки и золотую классику, оказавшую значительное влияние на киномузыку. Откройте для себя новые грани знакомых мелодий и насладитесь незабываемым путешествием по сюжетам и смыслам.

Исполнители

На концерте 16 февраля, 3, 16, 24 и 30 марта выступит Елизавета Панченко — известная петербургская органистка и композитор. Она является призером и лауреатом множества европейских конкурсов, а также членом Союза композиторов Санкт-Петербурга. Кроме того, на 3 марта мы ждем специального гостя — Степана Христанова, мастера игры на ситаре, которому посчастливилось пройти обучение у выдающегося Гуру индийской классической музыки.

Гостевые исполнители

16 февраля и 24 марта: Струнный квинтет «TESORO» — виртуозный коллектив, завоевавший признание на международной арене.

Струнный квинтет «TESORO» — виртуозный коллектив, завоевавший признание на международной арене. 24 февраля: Галина Ельшаева — органистка и преподаватель, которая выступала в лучших залах Европы.

Галина Ельшаева — органистка и преподаватель, которая выступала в лучших залах Европы. 24 февраля: Анастасия Коротенко — солистка «Международной академии музыки» им. Елены Образцовой.

Анастасия Коротенко — солистка «Международной академии музыки» им. Елены Образцовой. 16 марта: Анастасия Фомина — талантливая исполнительница на звончатых гуслях, лауреат международных конкурсов.

Анастасия Фомина — талантливая исполнительница на звончатых гуслях, лауреат международных конкурсов. 30 марта: Вокальный ансамбль «Русский обычай» — результаты творческого объединения профессиональных музыкантов, изучающих русскую культуру.

Условия участия

Билеты доступны для всех желающих, без ограничения по возрасту. Обратите внимание, что места с ограниченной видимостью стоят 599 рублей.

Орган

Особое внимание уделим уникальному инструменту — органу марки Gustav Steinmann, который обеспечит не забываемую акустику и атмосферу этого чудесного вечера.

Не упустите возможность погрузиться в мир музыки в одном из самых красивых уголков Петербурга!