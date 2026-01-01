Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крематорий
Киноафиша Крематорий

Крематорий

Заслуженные романтики отечественной рок-сцены 16+
Возраст 16+

О концерте

Концерт группы «Крематорий» в Петербурге

7 декабря 2024 года группа «Крематорий» отметит своё 41-летие в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.

О концерте

В этот вечер вас ждёт праздник рок-музыки и энергии. «Крематорий» продолжает удивлять и радовать своих поклонников, а юбилейный концерт станет ярким подтверждением этого. Группа, прославившаяся своими хитовыми композициями и неповторимым стилем, представит программу тура "КТ - 41", в которой собраны как полюбившиеся народные песни, так и новые треки.

Что ожидать

На сцене вас ждут рок-боевики, лирико-эротические баллады и философские комментарии на актуальные темы. Концерт будет насыщен блестящими инструментальными партиями, мистическими видеоинсталляциями и неожиданными поворотами в сет-листе. В программе — высокая концертная самоотдача, мощный свет и эмоциональный заряд, который согреет даже в самые холодные зимние дни.

Не пропустите

Не упустите возможность стать частью праздника и окунуться в атмосферу, которую создаст «Крематорий». Вечер 7 декабря обещает быть насыщенным и незабываемым. Ждём вас в клубе «Космонавт»!

Купить билет на концерт Крематорий

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
20:00
Космонавт Санкт-Петербург, Бронницкая, 24
от 2500 ₽

В ближайшие дни

«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя
6+
Классическая музыка

«Времена года». Вивальди и шедевры классики. Новогодний концерт с экскурсией во дворце Великого князя

6 января в 17:00 Дом ученых им. Горького РАН
от 2999 ₽
Оркестр у моря «Симфония Linkin Park»
6+
Живая музыка Кавер

Оркестр у моря «Симфония Linkin Park»

4 сентября в 20:00 Исткабель
от 1800 ₽
Органные отражения
6+
Классическая музыка

Органные отражения

21 августа в 19:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины
от 800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше