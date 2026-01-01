Концерт группы «Крематорий» в Петербурге

7 декабря 2024 года группа «Крематорий» отметит своё 41-летие в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге.

О концерте

В этот вечер вас ждёт праздник рок-музыки и энергии. «Крематорий» продолжает удивлять и радовать своих поклонников, а юбилейный концерт станет ярким подтверждением этого. Группа, прославившаяся своими хитовыми композициями и неповторимым стилем, представит программу тура "КТ - 41", в которой собраны как полюбившиеся народные песни, так и новые треки.

Что ожидать

На сцене вас ждут рок-боевики, лирико-эротические баллады и философские комментарии на актуальные темы. Концерт будет насыщен блестящими инструментальными партиями, мистическими видеоинсталляциями и неожиданными поворотами в сет-листе. В программе — высокая концертная самоотдача, мощный свет и эмоциональный заряд, который согреет даже в самые холодные зимние дни.

Не пропустите

Не упустите возможность стать частью праздника и окунуться в атмосферу, которую создаст «Крематорий». Вечер 7 декабря обещает быть насыщенным и незабываемым. Ждём вас в клубе «Космонавт»!