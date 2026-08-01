Магия свечей. Голливудские саундтреки

Незабываемая вечерняя программа в особняке Половцова

В роскошном зале особняка Половцова, озаренном мерцанием сотен свечей, прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Four Seasons представит ряд популярных саундтреков из любимых фильмов, включая «Завтрак у Тиффани», «Перл Харбор», «Крестный отец», «Запах женщины» и «Список Шиндлера».

В программе концерта — произведения, мгновенно вызывающие образы культовых кинолент. Зрители услышат изысканную Clair de Lune Клода Дебюсси из «11 друзей Оушена», чувственное танго Por Una Cabeza Карлоса Гарделя из «Запаха женщины», а также изящную Sull’aria Вольфганга Амадея Моцарта, наполняющую духом надежды «Побег из Шоушенка».

Сам особняк, расположенный рядом с Исаакиевским собором, является подлинным памятником архитектуры. Его владелец, меценат Александр Александрович Половцов, привлёк к разработке интерьеров выдающихся мастеров — Месмахера, Брюлло и Боссе. Бронзовый зал и другие парадные помещения, такие как будуар с эркером, библиотека и столовая с отделкой из кожи и ореха, до сих пор сохраняют своё историческое великолепие.

Этот вечер обещает стать изысканным событием в мире кино, где музыка становится главной нитью эмоций, а пространство и свет создают уникальную атмосферу эстетического переживания.

Исполнители:

Квартет Four Seasons

Информация для зрителей:

В продаже доступны билеты четырех категорий, каждая из которых предполагает свободную рассадку на стульях:

Категория VIP (1-ий ряд)

Категория А (2-ой и 3-ий ряд)

Категория В (4, 5, 6-й ряд)

Категория С (все ряды, начиная с 7-го ряда)

Продолжительность концерта — 1 час 15 минут. Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.