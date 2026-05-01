Лодка в океане. Евгений Савельев, фортепианный концерт французской классической музыки

Вечер французской классической музыки в особняке Шрёдера
Приглашаем вас на уникальный концерт, который подарит незабываемые моменты красоты и гармонии. В старинном особняке Шрёдера на Петроградской набережной пройдут встречи с шедеврами французской классической музыки. Пианист Евгений Савельев, обладающий тонким вкусом и глубоким проникновением в музыку, исполнит известные произведения, создав аутентичную атмосферу для каждого слушателя.
Программа концерта
В программе предстоящего концерта:
- Жан-Филипп Рамо: «Курица» из «Новой сюиты пьес для клавесина», №12 — игривая зарисовка, демонстрирующая мастерство композитора и пианиста.
- Клод Дебюсси: «Пагоды» из фортепианной сюиты «Эстампы», L. 100 — экзотический пейзаж, украшенный восточными мотивами.
- Морис Равель: Сонатина — изысканное произведение, соединяющее классические формы с импрессионистической окраской.
- «Игра воды» — одно из ранних сочинений Равеля, воспевающее стихию воды.
- «Ундина» из сюиты «Ночной гаспар» — завораживающая история о водной нимфе.
- «Лодка в океане» из цикла «Отражения» — заглавное произведение вечера, приглашающее к медитативному созерцанию.
- Франсис Пуленк: «Меланхолия», FP 105 — проникновенная лирическая пьеса, полная тонких переживаний.
- «Новелетта» из цикла «Три новелетты для фортепиано», FP 173 — яркое и жизнерадостное произведение, демонстрирующее непосредственный стиль композитора.
Концерт пройдет в одном отделении без антракта.
Рекомендована аудитория: 12+
Продюсер концерта — Анастасия Козельская.