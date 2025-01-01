Спектакль Магия Солнца

«Магия Солнца» – Вокально-хореографическая программа Музыкального шоу-театра «Премьера» в Краснодаре

Десять лет программа Музыкального шоу-театра «Премьера» восхищает даже самых искушённых зрителей уникальностью замысла и его фееричным воплощением. «Магия Солнца» – это незабываемое путешествие по самым разным уголкам нашей планеты!

Что вас ожидает?

На сцене вы увидите 400 роскошных костюмов и более двадцати оригинальных танцевальных и вокальных композиций. В программе представлены многообразные и утонченные восточные культуры, молдавские, еврейские и баварские танцы и песни, а также романтика летних ночей Италии и Франции. Не обойдется и без удалыми русскими плясками в исполнении солистов-вокалистов и балета Музыкального шоу-театра «Премьера». Это спектакль, который не устаёт собирать аншлаги со дня своей премьеры.

Команда профессионалов

Режиссёр спектакля – Владимир Лытченко. Балетмейстеры: Иван Фадеев и Владимир Снедков (Москва), Андрей Храмов, заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко, заслуженная артистка Кубани Валентина Скобликова (Краснодар), Мехмет Аркан (Турция) и Марк Клят (Израиль). Сценография воплощена Жанной Валяевой и Алёной Удаловой, а художник по костюмам – лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая маска» Ольга Резниченко.

Не пропустите!

«Магия Солнца» – это не просто шоу, а настоящее культурное событие, которое подарит вам яркие эмоции и незабываемые впечатления. Приходите и окунитесь в атмосферу волшебства!