Спектакль Ночь перед Рождеством

Ночь перед Рождеством: волшебство на сцене Театра "Премьера"

Предстоящий музыкальный спектакль, наполненный яркими красками и искрометным юмором, станет отличным подарком поклонникам творчества великого русского классика Н. В. Гоголя в годовщину его 200-летия. Это событие подарит зрителям возможность насладиться атмосферой "ночи перед Рождеством", интерпретированной режиссером Сергеем Трегубовым.

Погружение в гоголевскую мистерию

Зрители смогут окунуться в волшебный мир, полный колдовских метелей, шаловливых чертей и ведьм, а также романтики влюбленных пар. Взрывоопасное сочетание мистики и веселья обещает подарить незабываемые эмоции всем, кто решит посетить этот спектакль.

Колядки и традиции

Одной из изюминок постановки станет участие казачьего ансамбля «Криница», который исполнит старинные колядки. Эти музыкальные номера не только обогатят спектакль, но и позволят зрителям ближе познакомиться с народными традициями, характерными для рождественских праздников.

Образовательный аспект

Важно отметить, что режиссер ставил перед собой еще одну задачу — доступно познакомить школьников с классической русской литературой. Диалоги и сольные реплики актеров будут органично дополнены обрядовыми номерами и самобытными народными песнями, что сделает спектакль не только развлекательным, но и познавательным.

Не упустите возможность стать частью этой чудесной рождественской сказки и подарить себе и своим близким вечер полного волшебства и радости!