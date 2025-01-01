Спектакль Ночь перед Рождеством

Предстоящий музыкальный спектакль, наполненный яркими красками и искрометным юмором, станет отличным подарком поклонникам творчества великого русского классика Н. В. Гоголя в годовщину его 200-летия. Это событие подарит зрителям возможность насладиться атмосферой "ночи перед Рождеством", интерпретированной режиссером Сергеем Трегубовым.
Зрители смогут окунуться в волшебный мир, полный колдовских метелей, шаловливых чертей и ведьм, а также романтики влюбленных пар. Взрывоопасное сочетание мистики и веселья обещает подарить незабываемые эмоции всем, кто решит посетить этот спектакль.
Одной из изюминок постановки станет участие казачьего ансамбля «Криница», который исполнит старинные колядки. Эти музыкальные номера не только обогатят спектакль, но и позволят зрителям ближе познакомиться с народными традициями, характерными для рождественских праздников.
Важно отметить, что режиссер ставил перед собой еще одну задачу — доступно познакомить школьников с классической русской литературой. Диалоги и сольные реплики актеров будут органично дополнены обрядовыми номерами и самобытными народными песнями, что сделает спектакль не только развлекательным, но и познавательным.
Не упустите возможность стать частью этой чудесной рождественской сказки и подарить себе и своим близким вечер полного волшебства и радости!