Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ночь перед Рождеством
Киноафиша Ночь перед Рождеством

Спектакль Ночь перед Рождеством

Постановка
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» 6+
Режиссер Сергей Трегубов
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Ночь перед Рождеством: волшебство на сцене Театра "Премьера"

Предстоящий музыкальный спектакль, наполненный яркими красками и искрометным юмором, станет отличным подарком поклонникам творчества великого русского классика Н. В. Гоголя в годовщину его 200-летия. Это событие подарит зрителям возможность насладиться атмосферой "ночи перед Рождеством", интерпретированной режиссером Сергеем Трегубовым.

Погружение в гоголевскую мистерию

Зрители смогут окунуться в волшебный мир, полный колдовских метелей, шаловливых чертей и ведьм, а также романтики влюбленных пар. Взрывоопасное сочетание мистики и веселья обещает подарить незабываемые эмоции всем, кто решит посетить этот спектакль.

Колядки и традиции

Одной из изюминок постановки станет участие казачьего ансамбля «Криница», который исполнит старинные колядки. Эти музыкальные номера не только обогатят спектакль, но и позволят зрителям ближе познакомиться с народными традициями, характерными для рождественских праздников.

Образовательный аспект

Важно отметить, что режиссер ставил перед собой еще одну задачу — доступно познакомить школьников с классической русской литературой. Диалоги и сольные реплики актеров будут органично дополнены обрядовыми номерами и самобытными народными песнями, что сделает спектакль не только развлекательным, но и познавательным.

Не упустите возможность стать частью этой чудесной рождественской сказки и подарить себе и своим близким вечер полного волшебства и радости!

Купить билет на спектакль Ночь перед Рождеством

Помощь с билетами
В других городах
Январь
5 января понедельник
17:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
6 января вторник
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
17:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
7 января среда
13:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽
17:00
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
от 600 ₽

Фотографии

Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством Ночь перед Рождеством

В ближайшие дни

Тебя 2
16+
Драма
Тебя 2
8 октября в 20:30 Один театр
от 800 ₽
Снежная королева
0+
Детский
Снежная королева
23 декабря в 14:00 Краснодарский театр драмы им. Горького
от 500 ₽
Автор
12+
Драма Пластический
Автор
21 ноября в 19:00 Дворец искусств «Премьера»
от 400 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше