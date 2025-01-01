Фортепианный концерт Людовико Эйнауди: неоклассика при свечах в Доме журналиста

Приглашаем вас на фортепианный концерт Людовико Эйнауди, который пройдет в концертном зале Дома журналиста. В замечательной акустике и чарующей атмосфере зала для вас прозвучат самые известные произведения этого величайшего композитора, собранные в одной уникальной программе.

Этот концерт станет источником вдохновения и эмоционального откровения. Красивые свечи, создающие нежное и теплое освещение, добавят вечеру нотку загадочности и романтики. Подарите себе и близким праздничное настроение, фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о билетах

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста.

Исполнители концерта

Мария Абердин (фортепиано) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Участник различных музыкальных фестивалей, ведет концертную деятельность в Санкт-Петербурге и Москве. Даты выступления: 6 февраля, 27 марта

— выпускница Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Участник различных музыкальных фестивалей, ведет концертную деятельность в Санкт-Петербурге и Москве. Лилия Ситдыкова (скрипка) — выпускница Петербургской консерватории, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Солистка оркестра театра «Мюзик-холл» под управлением Ф. Мастранжело, приглашённый музыкант Нарвского симфонического оркестра в Эстонии и театров Санкт-Петербурга. Даты выступления: 6 февраля, 27 марта

— выпускница Петербургской консерватории, лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. Солистка оркестра театра «Мюзик-холл» под управлением Ф. Мастранжело, приглашённый музыкант Нарвского симфонического оркестра в Эстонии и театров Санкт-Петербурга. Александр Абердин (фортепиано) — пианист-виртуоз, ученик заслуженного артиста РФ, профессора Владимира Валерьевича Мищука. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Ведет активную концертную деятельность. Даты выступления: 1 февраля, 8 марта

— пианист-виртуоз, ученик заслуженного артиста РФ, профессора Владимира Валерьевича Мищука. Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. Ведет активную концертную деятельность. Дина Файзиева (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат Международного конкурса им. С. И. Савшинского в номинации классическое трио. Солистка симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Даты выступления: 1 февраля, 8 марта

— выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Лауреат Международного конкурса им. С. И. Савшинского в номинации классическое трио. Солистка симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Людмила Коновалова (фортепиано) — талантливая петербургская пианистка, ученица профессора В. В. Селивохина. Участвовала в мастер-классах у известных музыкантов. Ведет активную концертную деятельность. Дата выступления: 16 февраля

— талантливая петербургская пианистка, ученица профессора В. В. Селивохина. Участвовала в мастер-классах у известных музыкантов. Ведет активную концертную деятельность. Ангелина Козлова (скрипка) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Лауреат Международных конкурсов, активно выступает на различных площадках. Дата выступления: 16 февраля

— выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Лауреат Международных конкурсов, активно выступает на различных площадках.

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уютной атмосфере. Ждем вас на концерте!