Космический джаз: Billie Holiday
6+
Космический джаз с Билли Холидей в Санкт-Петербурге

Планетарий №1 в Санкт-Петербурге приглашает вас на уникальный мультимедийный концерт «Космический джаз: Billie Holiday». Это событие объединяет бессмертные хиты легендарной певицы с захватывающими проекциями космоса.

На концерте зрителей ждет живое исполнение джазовых стандартов Билли Холидей. Музыка будет сопровождаться полнокупольной графикой, в которой вы сможете увидеть далекие галактики, звездные скопления и абстрактные космические формы. Это создает уникальную атмосферу соула и свинга под огромным куполом, погружая зрителей в мир звуков и образов.

Это событие станет настоящим праздником для любителей джаза и искусства в целом. Программа подходит как для преданных фанатов Билли Холидей, так и для тех, кто только начинает знакомство с ее творчеством. Не упустите шанс быть частью этого замечательного аудиовизуального опыта!

Июнь
26 июня пятница
21:00
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц

