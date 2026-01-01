Rock Privet на крыше Roof Place
16+
О концерте

Летний концерт группы Rock Privet

Группа Rock Privet приготовила для своих поклонников настоящую летнюю программу, которая пройдет на крыше Roof Place. Этот концерт станет ярким событием для всех ценителей музыки и хорошего настроения.

На сцене выступят талантливые музыканты и умелые аранжировщики. Они представят зрителям не только любимые мэшапы, но и эксклюзивные премьеры. Каждый посетитель обязательно почувствует неповторимую атмосферу лета — даже если погода не будет располагать.

Rock Privet известны своими беспроигрышными каверами русскоязычных хитов, исполненными в роковом звучании. Этот вечер обещает быть громким, ярким и весёлым — не упустите возможность насладиться живой музыкой на крыше города!

Июль
24 июля пятница
20:00
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
от 2700 ₽

