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Любовь людей
Билеты от 2000₽
Киноафиша Любовь людей

Спектакль Любовь людей

Мелодрама с мертвецом по хорошей современной пьесе
Постановка
Театр им. Маяковского 18+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Картины из жизни людей 

Жители одной деревни оказываются втянутыми в настоящий круговорот страстей, отчаянно пытаясь жить «нормально». Жена, убившая пьющего и избивающего её мужа, скрывает преступление и выходит замуж за хорошего парня, который её любил ещё со школьных лет. Однако дух умершего мужа не даёт ей покоя.

Тема прошлого и будущего

Вопросы о том, можно ли забыть о прошлом и спокойно жить дальше, можно ли построить счастье на несчастье другого, становятся центром сюжета. Эмоции героев стремительно меняются: нежность сменяется агрессией, любовь — ненавистью.

Трагизм и жесткость повествования

Жесткое и бескомпромиссное повествование о русской жизни, не знающей полутонов, в спектакле обретает масштаб подлинной трагедии.

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Вячеслав Ковалев
Юлия Силаева
Надежда Бутырцева
Алексей Фатеев
Людмила Иванилова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 сентября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
19:00 от 2000 ₽
5 октября
Театр им. Маяковского Москва, Б.Никитская, 19
18:00 от 2000 ₽

Фотографии

Любовь людей Любовь людей Любовь людей Любовь людей Любовь людей

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