Спектакль Любовь людей

Картины из жизни людей

Жители одной деревни оказываются втянутыми в настоящий круговорот страстей, отчаянно пытаясь жить «нормально». Жена, убившая пьющего и избивающего её мужа, скрывает преступление и выходит замуж за хорошего парня, который её любил ещё со школьных лет. Однако дух умершего мужа не даёт ей покоя.

Тема прошлого и будущего

Вопросы о том, можно ли забыть о прошлом и спокойно жить дальше, можно ли построить счастье на несчастье другого, становятся центром сюжета. Эмоции героев стремительно меняются: нежность сменяется агрессией, любовь — ненавистью.

Трагизм и жесткость повествования

Жесткое и бескомпромиссное повествование о русской жизни, не знающей полутонов, в спектакле обретает масштаб подлинной трагедии.