Спектакль Игрушки Бертрана

Спектакль-иллюзия

Если это сон, то ты никогда не проснешься. Если это реальность, то где найти дверь, ведущую вон из этого мира? Земля достаточно велика, чтобы ты мог спрятаться от опасности, но все меняется, когда ты встречаешь Сержанта Бертрана.

Встретив Бертрана

Вселенная сжимается в маленький комок, и, вглядываясь в будущее, ты видишь только свою собственную спину. И словно чтобы компенсировать это уменьшение внешнего мира, внутренний мир, казавшийся родным и уютным, распадается в неизмеримый хаос, превращаясь в тьму. Мир неудержимо делится на две части, в которых ты одинаково бессилен. Для этих частей ты — лишь граница, неспособная что-либо изменить и своим существованием лишь препятствующая их единству.

Иллюзия воспоминаний

А правда ли, что ты не встречал Бертрана раньше? Кто тогда показывал тебе — одинокому ночному зрителю — сны? Кто выталкивал на поверхность твои мысли, само воспоминание о которых вызывает отвращение и страх? Кто был краской на стенах, царапинами на перилах, ржавчиной на решетке лестницы, по которой ты спускался и поднимался тысячи раз, не зная, что каждый твой шаг — это взвешенный шаг по лабиринту?

Образ неизбежного разложения

Для души, почувствовавшей под собой пустоту, все и всегда было одним и тем же. Но теперь я знаю, что каннибалы, сатанисты, серийные убийцы и убийцы детей существуют на самом деле, и я встречался с ними глазами. Я держал в руке телефонную трубку, еще теплую их теплом, и не распознал их.

Последствия откровения

Никакой книги не стоит за этим спектаклем, кроме, может быть, самой короткой: Этот мир не таков, как нам кажется.