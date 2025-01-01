Спектакль Капитанская дочка

История любви на фоне истории

В новой постановке Павла Сафонова мелодраматическая линия между Петром Гриневым и Машей становится ведущей. История Петра, который спустя годы вспоминает свою жизнь и ушедшую супругу, приобретает глубину и трогательность. Сафонов акцентирует внимание на том, что «Капитанская дочка» — это не просто исторический роман, а повествование о «маленьком человеке», вовлеченном в великие события.

Поэтическая сценография

Сценография спектакля, созданная Дмитрием Разумовым и Евгенией Панфиловой, отличается условно-поэтическим подходом. Зрители словно оказываются внутри событий, которые передаются как живое отражение героев, проступающих сквозь время. Это подчеркивает слова режиссера: «Они были нелепы и даже смешны, говорили иначе и не о том, но почему-то мы любуемся ими и хотим им помочь».

Режиссер о спектакле

Павел Сафонов, режиссер с внушительным опытом в известных московских театрах, говорит о своем интересе к прозе Пушкина как к вызову. «Капитанская дочка» сегодня звучит особенно актуально, отмечает он, помогая зрителям понять, что помогает человеку сохранять себя даже в самые трудные времена.