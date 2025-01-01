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Капитанская дочка
Билеты от 500₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Театр Российской Армии 12+
Продолжительность 3 часа 20 минут с антрактом
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

История любви на фоне истории

В новой постановке Павла Сафонова мелодраматическая линия между Петром Гриневым и Машей становится ведущей. История Петра, который спустя годы вспоминает свою жизнь и ушедшую супругу, приобретает глубину и трогательность. Сафонов акцентирует внимание на том, что «Капитанская дочка» — это не просто исторический роман, а повествование о «маленьком человеке», вовлеченном в великие события.

Поэтическая сценография
Сценография спектакля, созданная Дмитрием Разумовым и Евгенией Панфиловой, отличается условно-поэтическим подходом. Зрители словно оказываются внутри событий, которые передаются как живое отражение героев, проступающих сквозь время. Это подчеркивает слова режиссера: «Они были нелепы и даже смешны, говорили иначе и не о том, но почему-то мы любуемся ими и хотим им помочь».

Режиссер о спектакле
Павел Сафонов, режиссер с внушительным опытом в известных московских театрах, говорит о своем интересе к прозе Пушкина как к вызову. «Капитанская дочка» сегодня звучит особенно актуально, отмечает он, помогая зрителям понять, что помогает человеку сохранять себя даже в самые трудные времена.

Режиссер
Павел Сафонов
В ролях
Николай Козак
Максим Чиков
Дмитрий Ломакин
Екатерина Шарыкина
Карина Балашова

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
10 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 500 ₽

Фотографии

Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка Капитанская дочка

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