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Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

Постановка
Омский театр драмы 16+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

«Любовь и голуби» — музыкальная комедия о семейных ценностях на сцене Омской драмы

Спектакль «Любовь и голуби» — это музыкальная комедия в двух действиях, основанная на пьесе Владимира Гуркина. Эта работа быстро завоевала симпатии омских зрителей благодаря своей трогательной и одновременно ироничной истории.

Сюжет

В центре повествования — простой работяга Вася Кузякин, который случайно изменяет своей жене Наде во время отдыха на курорте. Этот «несчастный случай» заставляет Васю осознать, что его настоящими сокровищами являются Надя и их дети. Он начинает по-новому ценить семейные узы, любовь и заботу о близких.

Режиссура и исполнение

Главный режиссер Омской драмы Георгий Цхвирава привнес в классическую комедию новое дыхание и свежий взгляд. Его интерпретация подчеркивает глубину чувств и эмоциональную сложность персонажей, делая спектакль актуальным для современного зрителя.

Интересные факты

Спектакль не только развлекает, но и заставляет задуматься о важности семейных отношений и ценности любви. «Любовь и голуби» — это не просто комедия, а искренний рассказ о том, как порой мы не замечаем самое главное в нашей жизни.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю на сцене Омской драмы. Спектакль уже полюбился многим и обещает стать настоящим событием театрального сезона!

Режиссер
Георгий Цхвирава
В ролях
Владислав Пузырников
Лариса Свиркова
Алина Егошина
Степан Дворянкин
Леонид Калмыков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Омск, 5 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
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Омск, 24 сентября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
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Омск, 14 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00
Омск, 28 октября
Омский театр драмы Омск, Ленина, 8а
19:00

Фотографии

Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби

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