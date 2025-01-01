Интерактивный спектакль для малышей

Приглашаем вас на спектакль «Любопытный утенок» — трогательную сказку о маленьком утенке, который полон любопытства и готов на приключения!

О сюжете

Главный герой — любопытный Утенок, который, гуляя во дворе, нечаянно упадает в колодец. Но не волнуйтесь! На помощь ему спешат его верные друзья. И, конечно, все маленькие зрители становятся частью этого увлекательного приключения!

Уникальный формат

Спектакль наполнен интерактивными моментами, что позволит детям не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать в спасении Утенка.

Не пропустите эту веселую и поучительную историю, которая подарит вашим детям радость и смех!