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Любопытный Утенок
Киноафиша Любопытный Утенок

Спектакль Любопытный Утенок

0+
Продолжительность 30 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Интерактивный спектакль для малышей

Приглашаем вас на спектакль «Любопытный утенок» — трогательную сказку о маленьком утенке, который полон любопытства и готов на приключения!

О сюжете

Главный герой — любопытный Утенок, который, гуляя во дворе, нечаянно упадает в колодец. Но не волнуйтесь! На помощь ему спешат его верные друзья. И, конечно, все маленькие зрители становятся частью этого увлекательного приключения!

Уникальный формат

Спектакль наполнен интерактивными моментами, что позволит детям не только наблюдать за происходящим на сцене, но и активно участвовать в спасении Утенка.

Не пропустите эту веселую и поучительную историю, которая подарит вашим детям радость и смех!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
11:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 6 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
10:30 от 750 ₽ 12:00 от 750 ₽
Санкт-Петербург, 29 сентября
Малышок Санкт-Петербург, Искровский просп., 22а
18:00 от 980 ₽

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