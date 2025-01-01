Спектакль Его женский род

Меню
Его женский род
Постановка
Большой театр кукол 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Философия Ветхового Завета 

В этом театральном сезоне зрителей ждёт уникальный спектакль, который берёт за основу одну из самых древних и значимых книг - Ветхий Завет. Акцент на родословной Христа раскрывает удивительные истории четырех женщин, чьи судьбы переплетаются с историей человечества.

Четыре истории любви

В родословной Христа упоминается всего четыре женских имени: Фамарь, Руфь, Рахав и Версавия. Каждая из этих женщин обладает своей уникальной историей, отражающей разные грани любви:

  • Фамарь: её история – это борьба за право на наследство и любовь, которая приводит к неожиданным последствиям.
  • Руфь: символ преданности и верности, её путь полон испытаний, но она остаётся верна своим чувствам.
  • Рахав: женщина с непростой судьбой, её смелость и решительность меняют ход событий.
  • Версавия: её история о любви, потере и искуплении, которая оставляет глубокий след в истории.

Послание спектакля

Спектакль «Родословная любви» исследует важную мысль: «мужчина начинается с женщины». Каждая из героинь не только олицетворяет свою эпоху, но и предстаёт как сильная личность, чьи решения и чувства формируют судьбы целых народов.

Не пропустите шанс стать частью этой уникальной истории, которая заставит вас задуматься о вечных ценностях и значении любви в нашей жизни!

Режиссер
Дарья Левингер
В ролях
Злата Кладницкая
Анна Саклакова
Наталья Сизова
Варвара Турнау

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 октября
Большой театр кукол Санкт-Петербург, Некрасова, 10
19:00 от 1500 ₽

Его женский род Его женский род Его женский род

