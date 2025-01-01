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Пляшущие человечки
Билеты от 750₽
Киноафиша Пляшущие человечки

Спектакль Пляшущие человечки

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

Театральное фэнтези по А. Конан Дойлу

«Наверное, каждый из нас в детстве с большим удовольствием читал рассказы о Шерлоке Холмсе. Один из них отличался оформлением: на книжных страницах среди типографского шрифта мелькали фигурки человечков — это был шифр, над которым ломал голову великий сыщик. Прошло много лет, и однажды мне неожиданно вспомнился рассказ о пляшущих человечках, вернее, тот, похожий на детские рисунки, шифр. Я подумал: да это же балет!»

Идея постановки
«Нужны искусные танцоры, которые представят танец как шифр, и тогда танцевальные номера станут частью драматургии!»

Театральный детектив
«Наши «Пляшущие человечки» — это театральное фэнтези. Можно сказать, что это детектив, а можно — что некая притча. Злодей-антигерой в какой-то степени сам оказывается жертвой, но итог истории, которую мы рассказываем зрителю, таков: «вечно только то, что человечно».»

Гуманистический подход
«И всё это — в согласии с гуманистическими принципами творчества Артура Конан Дойла.»

Актуальная тема
«Есть в нашем спектакле еще один мотив, в наше время, к сожалению, приобретающий все большую актуальность: это тема безопасности обыкновенных людей, безмятежная жизнь которых может внезапно наполниться кошмаром…»

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Константин Иванов
Игорь Скрипко
Никита Заболотный
Станислав Федорчук
Олег Цветанович

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽
9 сентября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 750 ₽

Фотографии

Пляшущие человечки Пляшущие человечки Пляшущие человечки Пляшущие человечки

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