Спектакль Пляшущие человечки

Театральное фэнтези по А. Конан Дойлу

«Наверное, каждый из нас в детстве с большим удовольствием читал рассказы о Шерлоке Холмсе. Один из них отличался оформлением: на книжных страницах среди типографского шрифта мелькали фигурки человечков — это был шифр, над которым ломал голову великий сыщик. Прошло много лет, и однажды мне неожиданно вспомнился рассказ о пляшущих человечках, вернее, тот, похожий на детские рисунки, шифр. Я подумал: да это же балет!»

Идея постановки

«Нужны искусные танцоры, которые представят танец как шифр, и тогда танцевальные номера станут частью драматургии!»

Театральный детектив

«Наши «Пляшущие человечки» — это театральное фэнтези. Можно сказать, что это детектив, а можно — что некая притча. Злодей-антигерой в какой-то степени сам оказывается жертвой, но итог истории, которую мы рассказываем зрителю, таков: «вечно только то, что человечно».»

Гуманистический подход

«И всё это — в согласии с гуманистическими принципами творчества Артура Конан Дойла.»

Актуальная тема

«Есть в нашем спектакле еще один мотив, в наше время, к сожалению, приобретающий все большую актуальность: это тема безопасности обыкновенных людей, безмятежная жизнь которых может внезапно наполниться кошмаром…»