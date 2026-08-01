L’One. Большой летний концерт

L’One возвращается на сцену в Парке Горького

Зеленый театр в Парке Горького в Москве снова станет местом, где звучит музыка L’One. Артист, вложивший душу в свою творческую карьеру, готов порадовать своих поклонников большим летним концертом. Это не просто шоу, а своеобразная встреча «тогда» и «сейчас», в которой объединяются музыкальные хиты и свежие треки.

На концерте можно будет услышать знаковые произведения, которые легко узнаются с первых аккордов, а также новые композиций, уже полюбившиеся слушателям. Пройдя 10 лет творческого пути, L’One стал не только более опытным артистом, но и настоящим мастером своей сцены. Его живой звук погружает зрителей в атмосферу лета, наполняя приключениями и радостью.

Приходите на концерт, чтобы насладиться неповторимой энергией L’One под открытым небом, в окружении летнего воздуха и весёлой компании. Это событие обещает стать ярким музыкальным событием сезона.