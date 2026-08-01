Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
L’One. Большой летний концерт
Билеты от 5500₽
Киноафиша L’One. Большой летний концерт

L’One. Большой летний концерт

0+
Возраст 0+
Билеты от 5500₽

О концерте

L’One возвращается на сцену в Парке Горького

Зеленый театр в Парке Горького в Москве снова станет местом, где звучит музыка L’One. Артист, вложивший душу в свою творческую карьеру, готов порадовать своих поклонников большим летним концертом. Это не просто шоу, а своеобразная встреча «тогда» и «сейчас», в которой объединяются музыкальные хиты и свежие треки.

На концерте можно будет услышать знаковые произведения, которые легко узнаются с первых аккордов, а также новые композиций, уже полюбившиеся слушателям. Пройдя 10 лет творческого пути, L’One стал не только более опытным артистом, но и настоящим мастером своей сцены. Его живой звук погружает зрителей в атмосферу лета, наполняя приключениями и радостью.

Приходите на концерт, чтобы насладиться неповторимой энергией L’One под открытым небом, в окружении летнего воздуха и весёлой компании. Это событие обещает стать ярким музыкальным событием сезона.

Купить билет на концерт L’One. Большой летний концерт

Помощь с билетами
Август
15 августа суббота
19:00
Зеленый театр Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 5500 ₽

Фотографии

L’One. Большой летний концерт L’One. Большой летний концерт L’One. Большой летний концерт

В ближайшие дни

Цветы
18+
Рок

Цветы

9 сентября в 20:00 Petter
от 5500 ₽
Hardcore All Stars
16+
Электронная музыка Фестиваль

Hardcore All Stars

29 августа в 16:00 Двор клуба «Урбан»
Билеты
Композиторы - детям: Бах и Гайдн
6+
Классическая музыка

Композиторы - детям: Бах и Гайдн

17 октября в 13:00 Дом музыки
от 700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше