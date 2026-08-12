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Летний вечер при свечах. Два рояля
Билеты от 4500₽
Киноафиша Летний вечер при свечах. Два рояля

Летний вечер при свечах. Два рояля

12+
Продолжительность 75 минут
Возраст 12+
Билеты от 4500₽

О концерте

Элегантный вечер в сиянии свечей в Зеленом театре ВДНХ

Феномен Культуры приглашает вас на уникальный концерт в Зеленом театре ВДНХ. Это событие обещает стать настоящим праздником музыки, в котором элегантность и атмосфера живого исполнения переплетаются с июньской свежестью.

Камерный формат и необычный диалог

Вы окажетесь прямо на сцене, где границы между артистами и зрителями стираются. Эта камерная атмосфера позволит вам прочувствовать каждую ноту, ощутить эмоции исполнителей и насладиться деталями звучания.

В центре вечера — оригинальный диалог двух роялей: черного и белого, классики и рока. В программе произведения Баха и Вивальди, а также музыка Ханса Циммера и хитов группы Queen. Знакомые мелодии расцветают в новом звучании и переходят от сольных фраз к гармоничному, насыщенному исполнению.

Сияние свечей и атмосфера светского вечера

Особое внимание в этом концерте уделено сцене, утопающей в свете тысячи свечей. Это создает атмосферу изысканности и очарования, свойственную светским встречам. Также вас ждет приветственное игристое и возможность сделать памятные снимки у профессионального фотографа.

Детали, которые дополняют вечер

Длительность концерта составляет 1 час 15 минут. Дресс-код — Cocktail, что добавит особого шарма в атмосферу вечера. В стоимость билета включены игристое и услуги фотографа.

Станьте частью роскошного события в сиянии тысячи свечей и насладитесь каждой его гранью!

Купить билет на концерт Летний вечер при свечах. Два рояля

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Август
Сентябрь
12 августа среда
21:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 4900 ₽
25 августа вторник
21:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 4500 ₽
2 сентября среда
21:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 4900 ₽
9 сентября среда
21:00
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
от 4500 ₽

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