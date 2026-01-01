Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная

Концерт «Музыка на бесконечном басу»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный жанру пьес на остинатный бас, который получил развитие в ренессансной и барочной музыке. На вечере можно будет услышать произведения, основанные на неизменной гармонической последовательности, повторяющейся на протяжении всей пьесы. Такие произведения известны под названиями чаконы и пассакалии в Европе, а также граунды в Англии.

Известные композиторы проявляли свое мастерство варьирования, создавая различные версии музыкальных формул, которые использовались на протяжении веков. В программу входят как сольные, так и ансамблевые вариации, которые завоевали популярность не только у композиторов, но и у исполнителей и слушателей.

Финал концерта

Своим финалом вечер завершится потрясающими 32 вариациями на тему испанской фолии для виолы да гамба и бассо континуо от Марена Маре.

Программа концерта

Программа может быть изменена. Ниже представлена основная часть:

I отделение

А. Габриэли - Pass’e mezzo antico

Д. Ортис - Ричеркар первый на старинное пассамеццо из «Трактата о глосах»

Ричеркар восьмой на тему фолии из «Трактата о глосах»

Ричеркар второй на современное пассамеццо из «Трактата о глосах»

Фрескобальди - Вариации Bergamasca из сборника Fiori musicali

Дж. Булл - Dr Bull’s Juell для клавесина соло, FVB 138

К. Симпсон - Граунд ми минор для виолы да гамба и континуо из трактата The Division Viol

Пёрселл - Граунд до минор

И. С. Бах - Чакона из партиты для скрипки соло ре минор, BWV 1004/5 (переложение для клавесина Г. Леонхардта)

II отделение

Ж. Сент-Коломб - Чакона ре минор для виолы да гамба соло

Ж. Дюфли - Чакона из третьей книги пьес для клавесина

Ж.-Б. Люлли – Ж.-А. д’Англебер - Пассакалия из оперы «Армида»

М. Маре - Les Folies d’Espagne из второй книги пьес для виолы да гамба и континуо

