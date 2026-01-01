Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная
Билеты от 500₽
Киноафиша Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная

Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная

6+
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте

Концерт «Музыка на бесконечном басу»

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный жанру пьес на остинатный бас, который получил развитие в ренессансной и барочной музыке. На вечере можно будет услышать произведения, основанные на неизменной гармонической последовательности, повторяющейся на протяжении всей пьесы. Такие произведения известны под названиями чаконы и пассакалии в Европе, а также граунды в Англии.

Известные композиторы проявляли свое мастерство варьирования, создавая различные версии музыкальных формул, которые использовались на протяжении веков. В программу входят как сольные, так и ансамблевые вариации, которые завоевали популярность не только у композиторов, но и у исполнителей и слушателей.

Финал концерта

Своим финалом вечер завершится потрясающими 32 вариациями на тему испанской фолии для виолы да гамба и бассо континуо от Марена Маре.

Программа концерта

Программа может быть изменена. Ниже представлена основная часть:

I отделение

  • А. Габриэли - Pass’e mezzo antico
  • Д. Ортис - Ричеркар первый на старинное пассамеццо из «Трактата о глосах»
  • Ричеркар восьмой на тему фолии из «Трактата о глосах»
  • Ричеркар второй на современное пассамеццо из «Трактата о глосах»
  • Фрескобальди - Вариации Bergamasca из сборника Fiori musicali
  • Дж. Булл - Dr Bull’s Juell для клавесина соло, FVB 138
  • К. Симпсон - Граунд ми минор для виолы да гамба и континуо из трактата The Division Viol
  • Пёрселл - Граунд до минор
  • И. С. Бах - Чакона из партиты для скрипки соло ре минор, BWV 1004/5 (переложение для клавесина Г. Леонхардта)

II отделение

  • Ж. Сент-Коломб - Чакона ре минор для виолы да гамба соло
  • Ж. Дюфли - Чакона из третьей книги пьес для клавесина
  • Ж.-Б. Люлли – Ж.-А. д’Англебер - Пассакалия из оперы «Армида»
  • М. Маре - Les Folies d’Espagne из второй книги пьес для виолы да гамба и континуо

Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой и уникальными вариациями, которые перенесут вас в эпоху ренессанса и барокко!

Купить билет на концерт Остановись, мгновение! А. Николовска, И. Красная

Помощь с билетами
Февраль
21 февраля воскресенье
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Концерт Владимира Вишневского
6+
Классическая музыка

Концерт Владимира Вишневского

23 июня в 19:00 Большой зал Консерватории
от 1200 ₽
Дима Гаврилов думает вживую
18+
Юмор

Дима Гаврилов думает вживую

16 июня в 21:30 Standup Club на Трубной
от 1000 ₽
Денни Вильке, орган
6+
Классическая музыка

Денни Вильке, орган

28 мая в 19:00 Концертный зал «Зарядье»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше